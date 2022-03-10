Казахстан и Азербайджан намерены увеличить количество взаимных авиарейсов

Представители Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана и Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана провели встречу в Баку по вопросам развития Транскаспийского международного транспортного

маршрута, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИИР РК.

Стороны обсудили ожидаемые прогнозные объемы перевозок грузов по ТМТМ на 2022 год, пропускную способность по участкам железных дорог и Каспийского моря, условия для переориентации дополнительных грузопотоков, а также вопросы создания т.н. «Среднего коридора» и перспективного совместного предприятия, которое позволит решить вопросы сквозного тарифообразования и декларирования грузов, применить единые IT-решения и консолидировать транзитные грузы на маршруте.

Говоря о переориентации грузов казахстанских экспортеров на ТМТМ, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев отметил, что на сегодняшний день к перевозке через транскаспийский маршрут готовы 2 млн тонн казахстанских грузов, направляемых на экспорт.

Кроме того, представитель МИИР РК предложил азербайджанской стороне совместно развивать автомобильные грузовые перевозки на ТМТМ, а также рассмотреть предложение об увеличении количества авиарейсов между двумя странами. Данная инициатива встретила положительный отклик главы Министерства цифрового развития и транспорта АР.

По итогам встречи участники приняли решение, касающееся создания рабочей группы по развитию транзита.