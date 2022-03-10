Политика
Казахстан и Азербайджан намерены увеличить количество взаимных авиарейсов

Представители Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана и Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана провели встречу в Баку по вопросам развития Транскаспийского международного транспортного
маршрута, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИИР РК.

Стороны обсудили ожидаемые прогнозные объемы перевозок грузов по ТМТМ на 2022 год, пропускную способность по участкам железных дорог и Каспийского моря, условия для переориентации дополнительных грузопотоков, а также вопросы создания т.н. «Среднего коридора» и перспективного совместного предприятия, которое позволит решить вопросы сквозного тарифообразования и декларирования грузов, применить единые IT-решения и консолидировать транзитные грузы на маршруте.

Говоря о переориентации грузов казахстанских экспортеров на ТМТМ, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев отметил, что на сегодняшний день к перевозке через транскаспийский маршрут готовы 2 млн тонн казахстанских грузов, направляемых на экспорт.

Кроме того, представитель МИИР РК предложил азербайджанской стороне совместно развивать автомобильные грузовые перевозки на ТМТМ, а также рассмотреть предложение об увеличении количества авиарейсов между двумя странами. Данная инициатива встретила положительный отклик главы Министерства цифрового развития и транспорта АР.

По итогам встречи участники приняли решение, касающееся создания рабочей группы по развитию транзита.

Популярное

Все
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Что происходит с тенге – свежие данные
Пенсионный возраст: cнижать или нет?
Качество жизни зависит от качества мышления
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Отец троих детей изнасиловал 5-летнего мальчика в Туркестанской области
Чем кормят казахстанских детей в региональных школах
Какие перемены ждут жителей области Абай
Враги "золотых" гектаров Казахстана
Задержание самолета российской авиакомпании в Нур-Султане прокомментировали в КГД
Не оскудеет рука...
Акмолинское мясо – в страны Персидского залива
Встречи в глубинке
"Теперь работа ходит за людьми": как обстоят дела в Павлодарской области после январских событий
Дипломатия на пути к независимости
Горячее питание подорожает в школах Карагандинской области
Лучшие на телеэкранах!
Традиции и современность
45-градусная жара придет в Казахстан
Уроки истории: как начиналась самая тяжелая и жестокая война XX века
Убившая родную мать актюбинская школьница впервые рассказала подробности преступления
Я – новый хозяин: рейдеры в Казахстане вышли на новый уровень махинаций
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Умер певец Пьер Нарцисс
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Война – не только героизм
Замглавы горздрава Алматы уволили после скандального видео
Расчленившего жертву мужчину задержали в Акмолинской области
Экспорт казахстанской нефти не должен пострадать
Последний бой легендарной пулеметчицы
Kids Go Free: как экономить на посещении туристических мест Казахстана
Минобороны продолжает покупать иностранную военную технику при наличии производства в Казахстане – Конуров
Откровенная дискуссия на острые темы
Пропавший подросток найден мёртвым в Алматы
Организаторам разрекламированной блогерами финпирамиды вынесли приговор в Казахстане
Поразительное мужество проявил невероятно скромный полицейский из Петропавловска
Мои герои, мои путеводные звезды
Казахстан и Европейский союз провели комплексный обзор актуальных вопросов двустороннего сотрудничества
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС

Читайте также

Политика
Ерлан Карин принял участие в международной конференции
Политика , Кадровые назначения
Назначен первый заместитель акима Абайской области
Политика , Кадровые назначения
Назначены заместители акима Улытауской области
Политика , Кадровые назначения
Акимом Жезказгана стал Кайрат Шайжанов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]