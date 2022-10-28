Фото: instagram.com/bagdatmussin/
Международное сотрудничество , Технологии , Цифровизация

Казахстан и Азербайджан построят волоконно-оптические линии связи по дну Каспия

В 2023 году начнется строительство волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря по маршруту Казахстан – Азербайджан. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает Kazpravda.kz.

В ходе поездки казахстанской делегации в Самарканд были обсуждены важные вопросы индустрии телекоммуникаций.

Так, руководство Казахтелекома приняло участие в обсуждениях борьбы с ростом интернет-мошенничества с главами Регионального содружества связи и представителями ITU.

«Этот вопрос актуален для всех стран, и надо отметить, что все участники согласились, что с этой проблемой надо бороться сообща. Ни для кого не секрет, что мошенники используют возможности SIP-телефонии и звонки по факту приходят из территории других стран. Договорились с коллегами, что необходимо выработать план действий и скоординированно, через РСС, двигать эту повестку и на уровне ITU (Международный союз электросвязи)», – написал в своем аккаунте в Instagram министр.

Также Казахтелеком презентовал участникам мероприятия проект по строительству ВОЛС (волоконно-оптических линий связи) в Центральной Азии.

«Уже в 2023 году начнётся строительство волоконно-оптических линий связи по дну Каспия по маршруту Казахстан – Азербайджан. Проект позволит обеспечить странам региона альтернативный доступ в Интернет, а также расширить транзит трафика между Европой и Азией.

С казахстанской стороны партнёром проекта выступит Казахтелеком, с азербайджанской – компания AzerTelecom», – рассказал Мусин.

Уже начаты работы по разработке высокоуровневого дизайна (HLD), затем последуют соответствующие исследования, позже – проектирование и непосредственное строительство «оптики» по дну Каспия.

Основной маршрут подводной линии будет проходить от Актау до азербайджанского Сиазань и составит более 340 километров, резервный канал протяженностью около 330 километров будет проложен от казахстанского порта Курык до Бузовна, что недалеко от Баку, детализировал глава Минцифры РК.

«Все страны ЦА заинтересованы в скорейшей реализации проекта, так как наличие альтернативных маршрутов играет большую роль в предоставлении гарантированного доступа к Интернету жителям наших стран», – аргументировал он.

 

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