Казахстан и Беларусь расширяют сотрудничество в библиотечной сфере

29-30 октября в Минске проходит XIII Международный конгресс «Библиотека как феномен культуры»

Фото: МКИ РК

В рамках мероприятия Национальная академическая библиотека Республики Казахстан и Национальная библиотека Беларуси подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Документ предусматривает обмен книжными и информационными ресурсами, проведение совместных выставок и проектов, а также профессиональный обмен между специалистами.

Также на пленарном заседании выступила директор Национальной академической библиотеки Кумис Сеитова с докладом «Роль библиотек в развитии культуры чтения и формировании читающей нации: опыт Казахстана».

Особое внимание в выступлении было уделено модернизации библиотечной инфраструктуры, поддержке отечественной литературы и инициативам по продвижению чтения. Также были рассмотрены результаты исследований читательского поведения, вопросы вовлечения населения в регулярное чтение и цифровой трансформации библиотек.

В завершение стороны подтвердили готовность укреплять партнёрство и реализовывать совместные инициативы в рамках меморандума.


 

#сотрудничество #Беларусь #библиотеки

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