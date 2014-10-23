Общество
Казахстан и Болгария будут сотрудничать в сфере "зеленой" экономики
Айнур Курамысова
Казахстан и Болгария подписали Хартию о Программе партнерства "Зеленый мост", передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Хартия – это документ, с помощью которого страны могут присоединиться к Международной программе партнерства "Зеленый мост". Это – программа, которая была инициирована Главой государства Нурсултаном Назарбаевым на Ассамблее ООН в 2011 году в Нью-Йорке, дальше эта инициатива была озвучена в Рио-де-Жанейро в 2012 году и поддержана международным сообществом. Эта инициатива вошла в итоговый документ "Будущее, которое мы хотим", – прокомментировала подписание документа директор департамента возобновляемых источников энергии Министерства энергетики РК  Айнур Соспанова. 

По ее словам, прорабатывается дальнейшая реализация Программы партнерства "Зеленый мост". К этой программе ранее присоединились уже 12 стран. Программа имеет популярность во всем мире, отметила она. 

"Основная цель Программы партнерства – наладить сотрудничество между странами в области передачи лучших технологий в "зеленой" экономике. Программа позволит распространить идею "зеленого" развития в первую очередь на страны Центральной Азии, а дальше – по всему миру", – заключила представитель Минэнерго. 

Как указывается в раздаточных материалах, глобальная инициатива Президента Республики Казахстан – Программа Партнерства "Зеленый мост" (ППЗМ) была поддержана на Всемирном Саммите Рио+20. Основной целью ППЗМ является развитие партнерства между странами Европы, Азии и Тихого океана в управлении "зеленым" экономическим ростом путем трансферта знаний, инноваций и технологий в области "зеленой" экономики.

Программа партнерства "Зеленый мост" включает 5 приоритетных секторов, отражающих общие потребности "зеленого" развития в странах региона: управление водными ресурсами, доступ к возобновляемой энергии, продовольственная безопасность и сельское хозяйство, устойчивые городские системы, устойчивость к климатическим рискам.

Кроме того, программа, являясь практическим механизмом перехода к "зеленой" экономике, предполагает тесное взаимодействие стран Европы и Азии в обеспечении устойчивого развития при поддержке ключевых международных институтов и частного сектора.

Программа обеспечит лидерство в продвижении "зеленого" экономического роста в Центральной Азии путем содействия международному сотрудничеству, трансферту технологий, обмену знаниями и оказания финансовой поддержки.

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