Политика
Казахстан и Европейский союз провели комплексный обзор актуальных вопросов двустороннего сотрудничества
Ануар Калмыков

Сохраняя позитивную динамику

Заместитель Премьер-минист­ра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди принял участие в 19-м заседании Совета сотрудничества «Республика Казахстан – Европейский союз», прошедшем в Люксембурге. Европейскую сторону на переговорах представляла министр Европы и иностранных дел Франции, председательствую­щей в Совете ЕС, Катрин Колонна.

В фокусе внимания, по информации МИД РК, находились вопросы, касающиеся реализации договоренностей между руководством Казахстана и Евросоюза по итогам официального визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Брюссель в ноябре 2021 года, а также ход осуществления масштаб­ных политических и экономических реформ в нашей стране.

Мухтар Тлеуберди проинформировал европейских коллег об итогах общенационального референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК, назвав его важнейшим элементом осуществляемых в нашей респуб­лике реформ, «направленных на глубокую демократизацию и модернизацию политической системы страны – построение Нового Казахстана». Он также ознакомил европейскую сторону с ходом расследования событий «трагического января».

В свою очередь Катрин Колонна позитивно оценила происходящие в Казахстане изменения, подчеркнув, что страна является надежным партнером ЕС в регионе Центральной Азии, сотрудничество с которым имеет большой потенциал для дальнейшего конструктивного взаимодействия по широкому спектру вопросов.

В рамках мероприятия стороны также предметно обсудили ход реа­лизации Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС (СРПС) с фокусом на такие приоритетные направления, как переход к «зеленой» экономике, торговля и инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика, борьба с изменением климата, образование и наука и другие.

В ходе переговоров стороны выразили заинтересованность в углублении взаимовыгодного парт­нерства в области возобновляемых источников энергии. В частности, речь шла о налаживании сотрудничества в сфере добычи и переработки редкоземельных металлов и «зеленого» водорода. В связи с нарушением глобальных цепочек поставок товаров была отмечена важность налаживания дополнительных маршрутов.

Отдельное внимание было уделено вопросу транспортно-логис­тического потенциала Казахстана, в частности сопряжения новой программы ЕС «Глобальные ворота» с «Транскаспийским меж­дународным транспортным ­маршрутом».

Не менее важная тема в рамках реализации СРПС – облегчение визового режима для граждан Казахстана, посещающих страны ЕС. Мухтар Тлеуберди подчеркнул, что данный вопрос является одним из приоритетных направлений нашего сотрудничества и выразил надеж­ду на скорое начало переговоров с европейскими партнерами по либерализации визового режима.

В рамках обмена мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня особое внимание было уделено совместным усилиям международного сообщест­ва по урегулированию конфлик­та на территории Украи­ны. Кроме того, стороны затронули актуальные вопросы взаимодейст­вия в рамках реализации стратегий ЕС по Центральной Азии и взаимосвязанности Европы и Азии, проблематику региональной безопасности, включая ситуацию в Афганистане.

В Люксембурге Мухтар Тлеуберди также провел раздельные переговоры с министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном и министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Главы МИД Казахстана и Люксембурга обсудили перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества, «сверили часы» по всем актуальным вопросам ­сотрудничества и международной повестки дня. Люксембургская сторона выразила твердую поддержку реформам Президента РК, отметив, что их имплементация будет способствовать политической модернизации нашей страны. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств двух стран договорились о принятии совместного коммюнике по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Люксембургом.

Встреча состоялась в преддверии Национального дня Люксембурга. В этой связи глава МИД РК передал поздравление Президента Казахстана Касым-Жомарта ­Токаева в адрес Великого герцога Люксембурга Анри.

В ходе встречи с Катрин Колонна были обсуждены дальнейшие шаги по углублению стратегического партнерства с Парижем по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес. Мухтар Тлеуберди отметил твердое намерение Казахстана продолжить наращивание взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах, обозначенных в Соглашении о расширенном партнерстве и сотрудничестве, а также Стратегии ЕС для Центральной Азии.

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