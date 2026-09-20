Казахстан и Франция расширяют сотрудничество в сферах театрального искусства, музейного и архивного дела

Дана Аменова
корреспондент

Особое внимание было уделено взаимным гастролям казахстанских и французских коллективов

Фото: МКИ

В Париже в рамках Дней культуры Казахстана во Франции состоялась встреча Министра культуры и информации Республики Казахстан Армана Кырыкбаева с Министром культуры Французской Республики Катрин Пегар, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ 

Стороны обсудили приоритетные направления дальнейшего сотрудничества. Арман Кырыкбаев отметил, динамичное развитие казахстанско-французского взаимодействия в сфере культуры.

Министр отметил, что высокий уровень двусторонних отношений и частота  контактов во многом обусловлены дружескими и доверительными отношениями между Президентами Казахстана и Франции.

В ходе встречи глава ведомства подтвердил готовность приложить усилия для расширения взаимодействия между учреждениями культуры. Особое внимание было уделено взаимным гастролям казахстанских и французских коллективов.

Катрин Пегар, в свою очередь, выразила заинтересованность в совместных проектах. Также обсуждались обучение, стажировки и взаимные мастер-классы для специалистов двух стран.

Кроме того, в рамках рабочей поездки во Францию Арман Кырыкбаев встретился с президентом Лувра Кристофом Лерибо. Стороны обсудили возможность организации выставки экспонатов из Лувра в Казахстане, также реализацию других музейных проектов.

Программа Дней культуры Казахстана во Франции также включала Дни казахстанского кино⁠ и круглый стол «Казахстан – Франция: от культурного диалога к совместным проектам», который прошел в Музее на набережной Бранли – Жака Ширака. Ключевым событием стал гала-концерт мастеров искусств Казахстана в парижском театре «Мариньи».

Открывая концерт, Арман Кырыкбаев отметил последовательное развитие казахстанско-французских отношений и особую роль культуры в сближении двух народов.

«Сегодня отношения между Казахстаном и Францией динамично развиваются в духе укрепленного стратегического партнерства. Государственный визит Президента Республики Казахстан Касым-ЖомартаТокаева во Францию в 2024 году и визит Президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан в 2023 году придали новый импульс двустороннему сотрудничеству. Уверен, что сегодняшний гала-концерт станет еще одним важным шагом на пути укрепления дружбы между нашими народами», – сказал министр.

Гала-концерт познакомил французскую публику с богатством и многообразием казахского музыкального и хореографического искусства.

Французской публике представили традиционные казахские песни и кюи, а также современные произведения. На сцене выступили Алишер Каримов, Зарина Алтынбаева, Ернар Садырбай (Amre), Эльдар Сапараев, Расул Жармагамбетов, Фархат Кубиев, НазымСагынтай, театр «Астана Балет», этнофольклорный ансамбль HasSak и группа Mezzo. Музыкальное сопровождение обеспечил Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы.

#Франция #сотрудничество #МКИ

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