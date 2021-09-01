Казахстан и Франция сосредоточатся на реализации якорных проектов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонные переговоры с Президентом Франции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
В ходе беседы, состоявшейся по инициативе французской стороны, Касым-Жомарт Токаев и Эммануэль Макрон подробно обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию в Афганистане.
Глава нашего государства подчеркнул стабильное развитие взаимовыгодных связей между Казахстаном и Францией, которые вышли на уровень стратегического партнерства.
«Французская Республика, пятая экономика мира, – один из основных партнеров, и мы придаем важное значение продолжению активной совместной работы для достижения конкретных результатов, прежде всего, в экономической сфере», – заявил Президент Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что Франция входит в первую пятерку крупнейших инвесторов в нашу экономику с накопленным объемом капиталовложений в 17 миллиардов долларов с 2005 года. Столь же весомы показатели взаимной торговли – по итогам 2020 года она составила 2,8 миллиарда долларов.
В свою очередь Эммануэль Макрон выразил заинтересованность в дальнейшем углублении торгово-экономических и политических контактов с Казахстаном.
Лидеры двух стран подтвердили готовность к активизации контактов на уровне правительств. Президенты договорились сосредоточить внимание на реализации якорных проектов, что позволит придать импульс казахстанско-французскому сотрудничеству.
Касым-Жомарт Токаев и Эммануэль Макрон обстоятельно обменялись мнениями по ситуации в Афганистане.
Президенты достигли договоренности о регулярных контактах соответствующих ведомств двух стран по вопросам региональной стабильности, безопасности. Данная работа будет проводиться как на двустороннем уровне, так и в ООН, а также в других международных форматах.
По просьбе французского Президента Касым-Жомарт Токаев проинформировал его о подходах Казахстана к развитию ситуации в Афганистане и мерах, принятых нашим Правительством по эвакуации граждан западных стран и самих афганцев. Эммануэль Макрон положительно оценил решение Казахстана разместить на своей территории сотрудников Миссии ООН по содействию Афганистану и других агентств всемирной организации.
В ходе беседы, состоявшейся по инициативе французской стороны, Касым-Жомарт Токаев и Эммануэль Макрон подробно обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию в Афганистане.
Глава нашего государства подчеркнул стабильное развитие взаимовыгодных связей между Казахстаном и Францией, которые вышли на уровень стратегического партнерства.
«Французская Республика, пятая экономика мира, – один из основных партнеров, и мы придаем важное значение продолжению активной совместной работы для достижения конкретных результатов, прежде всего, в экономической сфере», – заявил Президент Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что Франция входит в первую пятерку крупнейших инвесторов в нашу экономику с накопленным объемом капиталовложений в 17 миллиардов долларов с 2005 года. Столь же весомы показатели взаимной торговли – по итогам 2020 года она составила 2,8 миллиарда долларов.
В свою очередь Эммануэль Макрон выразил заинтересованность в дальнейшем углублении торгово-экономических и политических контактов с Казахстаном.
Лидеры двух стран подтвердили готовность к активизации контактов на уровне правительств. Президенты договорились сосредоточить внимание на реализации якорных проектов, что позволит придать импульс казахстанско-французскому сотрудничеству.
Касым-Жомарт Токаев и Эммануэль Макрон обстоятельно обменялись мнениями по ситуации в Афганистане.
Президенты достигли договоренности о регулярных контактах соответствующих ведомств двух стран по вопросам региональной стабильности, безопасности. Данная работа будет проводиться как на двустороннем уровне, так и в ООН, а также в других международных форматах.
По просьбе французского Президента Касым-Жомарт Токаев проинформировал его о подходах Казахстана к развитию ситуации в Афганистане и мерах, принятых нашим Правительством по эвакуации граждан западных стран и самих афганцев. Эммануэль Макрон положительно оценил решение Казахстана разместить на своей территории сотрудников Миссии ООН по содействию Афганистану и других агентств всемирной организации.