Казахстан и Германия обсудили вопросы промышленной кооперации

Германия остается одним из ключевых экономических партнеров Казахстана в Европе

Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Германии в Казахстане Хайке Пайч и поздравил ее с началом дипломатической миссии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Стороны обсудили перспективы дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества, включая промышленную кооперацию, привлечение инвестиций и развитие совместных проектов.

Германия остается одним из ключевых экономических партнеров Казахстана в Европе. В прошлом году товарооборот между странами составил $4,5 млрд, увеличившись на 13,4%. С 2005 года совокупный приток германских инвестиций достиг $8 млрд. В Казахстане работают более 1100 предприятий с германским капиталом, в том числе Knauf, CLAAS, HORSCH и Heidelberg Materials.

Дальнейшее сотрудничество предусматривает расширение действующих производств, повышение локализации и привлечение казахстанских поставщиков. Важная задача – увеличить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и укрепить позиции казахстанских производителей на германском рынке. Основой для этой работы стала Дорожная карта на 2026–2028 годы.

Отдельное внимание стороны уделили роли Центральной Азии в развитии региональных связей и международной торговли. Хайке Пайч подчеркнула заинтересованность Германии и европейских стран в укреплении сотрудничества в регионе, который открывает перспективы для расширения торговых маршрутов и выхода на новые рынки.

Серик Жумангарин отметил, что будущее Центральной Азии во многом связано с развитием транспортных связей в южном направлении. Казахстан заинтересован в диверсификации маршрутов и укреплении взаимодействия со странами региона.

В частности, рассматривается проект строительства железной дороги через Афганистан в направлении Пакистана. Казахстан, Узбекистан и ОАЭ уже подписали меморандум о взаимопонимании по этому проекту.

По словам Хайке Пайч, развитие таких маршрутов представляет интерес не только для стран Центральной Азии, но и для Германии. Регион может стать важным связующим звеном между рынками Европы и Азии. Речь идет не только о железнодорожном сообщении, но и о развитии цифровых коммуникаций, газопроводов и нефтепроводов, которые расширят возможности для торговли и экономического взаимодействия.

По итогам встречи стороны договорились продолжить взаимодействие по вопросам двустороннего сотрудничества и поддерживать регулярный диалог по актуальным направлениям казахстанско-германских отношений.

#сотрудничество #Германия #кооперация

Популярное

Все
Синергия науки и бизнеса
Будущее зависит от каждого из нас
И согреют, и украсят
Из мастерской – на мировую витрину
Дом, где рождается творчество
Спорт для всех
Лучшие практики для профессионального роста
Ученый продвигает идею «Таза Қазақстан»
Песенная эстафета
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Обычный смартфон. Необыкновенная степь
Накануне Дня Республики Президент наградил граждан, внесших личный вклад в развитие страны
Эпоха ИИ: тенденции и перспективы
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
Американский след в Баянаульских горах
Когда дружба – первый помощник
Миллионы лет под ногами
Золото начинается с работы
Molodoy и его мальтийский трофей
Цифровые инструменты для учителей
Досадная осечка в Хабаровске
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Постановочная вырубка деревьев в роще Баума – в суде огласили еще один эпизод обвинения по делу Санжара Бокаева
Молочную ферму с 12 роботами запустили в Акмолинской области
Вице-премьер Бозумбаев проверил готовность Алматы к землетрясениям
Глава КФФ ознакомился с ходом строительства нового стадиона в Актобе
Экологическая культура впервые возведена в ранг конституционных принципов Казахстана - Токаев на саммите в Ереване
Продукцию из регионов привезут на сельхозярмарку в Астану
Какие семьи относятся к категориям C, D и E – разъяснение Минтруда
Массовые протесты во Франции и Италии переросли в беспорядки и погромы
Токаев и Хун Манет обсудили сотрудничество в сфере ИИ и торговли
Какие пособия сохранятся независимо от доходов семьи в Казахстане
Праздник, который объединяет
80 лет казахстанской науки: в Казахстане отметили юбилей Национальной академии
Обеспечить безопасность информационного пространства
Как «Кайрат» увез ничью из Риги
С улыбкой по миру
Завтра День работников лесного хозяйства
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Распоряжение Главы государства о назначении
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Президент объявил в стране общенациональный траур
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане
Курс на развитие
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира

Читайте также

Казахстан и ПРООН определили приоритеты сотрудничества до 2…
Нацелены на расширение торгового взаимодействия
День ООН отметили в Астане
Курултай ратифицировал соглашение о таможенном сотрудничест…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]