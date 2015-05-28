Казахстан и Хорватия могут начать совместное производство детского питания и артиллерии в РК

Экономика
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Ксения Воронина
Хорватские компании совместно с казахстанскими партнерами рассчитывают создать производство детского питания, артиллерии, военного обмундирования и других видов продукции на территории Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

Как сообщается, представители деловых кругов Хорватии представили краткий обзор своего бизнеса, а также рассказали о перспективных направлениях для создания совместных производств с казахстанскими партнерами на территории нашей страны. В частности, сторонами был проявлен совместный интерес к возможности создания в Казахстане производства детского питания.

"Мы заинтересованы начать разговор с казахстанскими партнерами по производству детского питания на территории Казахстана. Наша компания имеет ноу-хау в этой области, современные разработки, у нас есть необходимые ресурсы для того, чтобы участвовать в этом проекте и помочь создать под нашим брендом подобное производство у вас", – сказал в ходе встречи член правления компании PODRAVKA Дамир Перлок.

В свою очередь глава холдинга отметил, что "Байтерек" может выступить в данном проекте в качестве государственного финансового партнера.

Своими разработками в области производства мобильных робототехнических комплексов для армии и полиции на дистанционном управлении, а также для чрезвычайных ситуаций, аварийно-спасательных операций и пожаротушения в особо опасных условиях готова также поделиться с Казахстаном хорватская компания Dok-Ing.

"Казахстанские компании заинтересованы в создании частичной локализации робототехники на территории Казахстана. Мы к этому готовы, но необходим выкуп или передача наших технологий. Технологии очень специфические, но опыт передачи технологий мы уже имеем на примере с Российской Федерацией", – отметил член правления компании Константин Дарманьян.

Генеральный директор хорватской HS PRODUKT Желко Павлин заявил, что компания может полностью обеспечить оружием правоохранительные органы Казахстана.

Стоит отметить, что HS PRODUKT производит 125 моделей пистолетов всех калибров НАТО и 5 моделей автоматических винтовок с полным сопутствующим оборудованием. Выпускает до 1 200 000 единиц пистолетов и 20 000 автоматических винтовок в год.

Предварительные договоренности о сотрудничестве также были достигнуты с компанией SESTAN-BUSCH, производящей 15 моделей боевых шлемов со всеми необходимыми сопутствующими элементами (камера, радиопередатчик, противогаз и другое).

По итогам встречи глава холдинга "Байтерек" поблагодарил представителей хорватских компаний за проявленный интерес к Казахстану, за желание инвестировать в нашу страну. По его словам, все предложенные проекты интересны для холдинга, особенно развитие пищевой промышленности, производство артиллерии и военного обмундирования, которое, в частности, может заинтересовать Министерство обороны РК.

Куандык Бишимбаев подчеркнул, что в случае наличия реальных проектов и идей для реализации в Казахстане холдинг готов рассмотреть предложения с точки зрения финансовой поддержки.

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