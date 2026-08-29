Казахстан и Индия объединят опыт в подготовке цифровых криминалистов

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В Академии управления МВД Казахстана впервые в системе силовых ведомств страны запустили программу двудипломного обучения по цифровой криминалистике. Ее участниками стали 20 магистрантов, передает Kazpravda.kz.

Проект реализуется по поручению Администрации Президента совместно с Министерством науки и высшего образования РК и Национальным университетом судебных наук Индии (NFSU).

В официальном запуске программы приняли участие и. о. министра внутренних дел Ержан Саденов, и. о. министра науки и высшего образования Саясат Нурбек, а также руководство и профессорско-преподавательский состав NFSU и Академии управления МВД.

«В рамках программы 20 магистрантов Академии управления МВД РК будут обучаться по направлениям цифровой криминалистики, кибербезопасности, судебной экспертизы и современных методов расследования преступлений», - сообщили в МВД.

Национальный университет судебных наук Индии специализируется на подготовке кадров и проведении исследований в сфере судебной экспертизы, криминологии, цифровой криминалистики и кибербезопасности.

Сотрудничество позволит казахстанским специалистам получить международный опыт и освоить современные практические методы, необходимые для расследования преступлений в цифровой среде.

После завершения обучения выпускники программы получат дипломы двух университетов.