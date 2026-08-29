Казахстан и Индия объединят опыт в подготовке цифровых криминалистов

Участниками первой двудипломной программы стали 20 магистрантов Академии управления МВД
В Академии управления МВД Казахстана впервые в системе силовых ведомств страны запустили программу двудипломного обучения по цифровой криминалистике. Ее участниками стали 20 магистрантов, передает Kazpravda.kz.
Проект реализуется по поручению Администрации Президента совместно с Министерством науки и высшего образования РК и Национальным университетом судебных наук Индии (NFSU).
В официальном запуске программы приняли участие и. о. министра внутренних дел Ержан Саденов, и. о. министра науки и высшего образования Саясат Нурбек, а также руководство и профессорско-преподавательский состав NFSU и Академии управления МВД.
«В рамках программы 20 магистрантов Академии управления МВД РК будут обучаться по направлениям цифровой криминалистики, кибербезопасности, судебной экспертизы и современных методов расследования преступлений», - сообщили в МВД.
Национальный университет судебных наук Индии специализируется на подготовке кадров и проведении исследований в сфере судебной экспертизы, криминологии, цифровой криминалистики и кибербезопасности.
Сотрудничество позволит казахстанским специалистам получить международный опыт и освоить современные практические методы, необходимые для расследования преступлений в цифровой среде.
После завершения обучения выпускники программы получат дипломы двух университетов.