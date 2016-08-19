Экономика
Казахстан и Иран будут вместе развивать торговое судоходство на Каспии
Талгат Исенов
Министерство по инвестициям и развитию в текущем году планирует подписание соглашения между Правительством РК и Правительством Ирана о сотрудничестве в области морского торгового судоходства на Каспийском море, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Pm.kz.

В настоящее время, по данным ведомства, завершены внутригосударственные процедуры по согласованию проекта соглашения, и проект по дипломатическим каналам будет препровожден иранской стороне. Данный международный документ будет являться основой формирования единого правового поля для развития морских перевозок между портами Казахстана и Ирана.

"На сегодняшний день объем грузооборота между Казахстаном и Ираном по морским путям составляет порядка 2 миллионов тонн, и имеются все необходимые предпосылки для дальнейшего роста", – отметили в МИР РК.

Аналогичные соглашения у Казахстана уже имеются со всеми остальными прикаспийскими государствами.

В частности, благодаря подписанному в декабре 2014 года Соглашению с Правительством Туркменистана о морском торговом судоходстве сегодня казахстанские танкера успешно работают на линии Туркменбаши – Баку, Туркменбаши – Махачкала. Так, по итогам 7 месяцев 2016 года объем перевозок составил порядка 700 тыс. тонн.

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