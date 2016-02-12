Казахстан и Иран построят совместный завод трансформаторных масел
Талгат Исенов
На прошедшем в Тегеране первом казахстанско-иранском бизнес-форуме была достигнута договоренность о строительстве на территории нашей страны совместного завода трансформаторных масел. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил управляющий директор холдинга "Байтерек" Ерсаин Хамитов, передает Kazpravda.kz.
Возводить промышленное предприятие будут казахстанская компания Alageum Electric (так называемый "национальный чемпион") и иранская фирма Niroo Transfo. Кроме того, наша сторона в 2016 году поставит в ИРИ трансформаторы на $2 млн, которые она получает из Уральского трансформаторного завода.
Также, по приведенным спикером данным, было подписано соглашение об экспорте казахстанского мяса между компанией из РК Meat processing service и ТОО "Мохаммед Халигри" на $30 млн.
Казахстанская "Топан" и иранская "Электро Кавир" договорились об открытии СП, которое станет поставлять в ИРИ нефтяное оборудование.
Во время встречи с крупным инвестиционным холдингом Ghadir запланировано сотрудничество в сфере строительства жилья на территории Казахстана (пока что существует лишь меморандум, без точных цифр).
Еще один участник брифинга – председатель правления АО "Национальная геологоразведочная компания" Галым Нуржанов в свою очередь заявил о договоренности о внедрении в Иран казахстанских технологий в сфере геологии, в частности, по аэрофото и наземным съемкам.