Казахстан и Испания снимают фильм о КарЛАГе для Netflix

В городе Бильбао начались съемки казахстано-испанского фильма для стримингового сервиса Netflix о событиях во времена КарЛАГа – одного из крупнейших лагерей сталинской эпохи, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Qazaq Culture

Как пишет Qazaq Culture, проект носит название «Перемирие» /La Tregua». Фильм расскажет о судьбах людей, оказавшихся в условиях КарЛАГа, об их борьбе за выживание и о сохранении человеческого достоинства.

В картине будут показаны малоизвестные страницы истории, совмещая европейское и казахстанское видение. Съемки продлятся 2,5 месяца в городе Бильбао.

Режиссер - Мигель Анхель Вивас, получивший известность благодаря сериалу «Бумажный дом».

В главных ролях снимаются казахстанские актеры Дина Тасбулатова, Алтынай Ногербек, Сергей Уфимцев и Фараби Аккозов. Среди испанских актеров – Мигель Эрран, который известен по роли Рио из телесериала «Бумажный дом») и Аарон Пиппер, сыгравший Андреа Муньоса в драме «Элита».