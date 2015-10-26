Казахстан и Италия укрепляют сотрудничество

Культура
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Ерзат Сергазин
В Службе центральных коммуникаций при Президенте РК прошла пресс-конференция на тему "О проведении Года культуры Италии в Казахстане", в которой приняли участие министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии Стефано Раваньян и ректор Казахского национального университета искусств Айман Мусаходжаева, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Казахстан и Италия являются партнерами во многих сферах и широко развивают свои отношения в различных отраслях. Особенно хотелось бы выделить культурное сотрудничество, в этом спектре проходит очень много мероприятий, как в нашей стране, так и в Италии. В театре оперы и балета "Астана Опера" в этом году выступали всемирно известные артисты, в свою очередь по приглашению итальянцев наши представители искусства регулярно с гастролями выезжают в эту страну", – отметил в своем выступлении министр культуры и спорта РК.

Также Арыстанбек Мухамедиулы подчеркнул, что чрезмерно благодарен Италии за предоставление этой страной архивных географических карт, что поспособствует развитию исторической науки Казахстана.

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"У нас прямые контакты с представителями различных ведомств и комитетов Италии, и в дальнейшем мы надеемся, что нами будут получены новые данные о нашей истории", – сказал Мухамедиулы.

Посол Италии в Казахстане рассказал о теплых отношениях между руководством двух стран и акцентировал внимание на том, что в настоящее время успешно реализуется ряд важных инициатив.

"У наших стран отличные отношения, и мы, помимо политики и экономики, будем активно развивать отношения в других отраслях. Итальянская сторона заинтересована в тесном сотрудничестве, помимо городов Астана и Алматы, с другими регионами Казахстана. Мы открыты ко всем предложениям. В Италии много наслышаны о вашей замечательной стране и готовы сотрудничать с Казахстаном", – отметил Стефано Раваньян.

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Посол Италии также сообщил, что в университете Венеции откроется кафедра по изучению казахского языка, и в скором времени нашу страну посетит ректор данного учебного заведения.

Айман Мусаходжаева в своем выступлении подробно рассказала о тесном контакте двух стран в области культуры и искусства, а также сообщила, что между казахстанскими и ведущими итальянскими вузами заключены договоры и меморандумы о сотрудничестве.

"В рамках достигнутых договоренностей мы отправляем для повышения квалификации своих студентов в Италию. С 2012 года в этой стране прошли обучение уже около 40 наших представителей, которые повышали знания в римской, миланской и других консерваториях.

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"Италия является мировым культурным центром в музыке, кино, скульптуре, художестве, у них есть чему поучиться. Наши студенты с удовольствием едут в эту замечательную страну. В то же время итальянцам очень интересен наш опыт", – поделилась своим мнением народная артистка Казахстана.

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