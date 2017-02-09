Казахстан и Израиль: четверть века плодотворного сотрудничества
Юлия Магер
– Господин посол, как все эти годы развивалось сотрудничество Казахстана и Израиля, каких результатов удалось достичь?
– Четверть века назад между нашими странами не было каких-либо устойчивых экономических, политических, гуманитарных связей, мы начинали выстраивать межгосударственные отношения практически с нуля и сумели наладить успешное сотрудничество по всем направлениям. Сразу хочу отметить хорошее политическое взаимодействие. Президент Казахстана не раз посещал Тель-Авив, а в декабре прошлого года состоялся исторический визит Премьер-министра Израиля в Астану. Израиль регулярно принимает казахстанские делегации на высоком уровне. У наших стран схожие взгляды на многие вопросы международной повестки дня.
За 25 лет казахстанско-израильские отношения вышли на такой этап, когда мы можем перейти от взаимодействия по отдельным вопросам и проектам к сотрудничеству более комплексному, стратегическому. Сейчас я говорю в основном об экономическом направлении, которое обе наши страны выделяют как приоритетное. Если еще конкретнее, то речь идет о таких сферах, как сельское хозяйство, медицина и вопросы безопасности, высокие технологии. Если наши правительства сумеют обеспечить оптимальные условия для бизнеса – в этих областях есть огромный потенциал для дальнейшего наращивания сотрудничества.
В принципе, такие условия мы последовательно создаем все эти годы, но сейчас у нас есть возможность совершить прорыв – принять меры, которые максимально позволят сблизить наши страны. В первую очередь это налаживание прямого авиасообщения между Казахстаном и Израилем, необходимость этого шага сегодня очевидна, и принципиальная договоренность на высшем уровне по этому вопросу достигнута. Так что, надеюсь, в скором времени наши страны свяжет прямой авиарейс.
Еще один важный вопрос – это взаимная отмена виз. Казахстан с 1 января 2017 года в одностороннем порядке отменил визовые требования для граждан нескольких десятков государств, в их числе и Израиль. Со своей стороны мы заявили о том, что готовы отменить въездные визы для казахстанцев. Думаю, уже в 2017 году граждане вашей страны смогут свободно посещать Израиль. Два этих шага, уверен, серьезно активизируют бизнес-контакты, подстегнут туризм.
Говоря о двусторонних отношениях Казахстана и Израиля, нельзя забывать о том, какую большую роль в них играют народы наших стран. Здесь история нашего взаимодействия начинается не 25 лет назад и даже не в 1948 году, когда было образовано Государство Израиль, а гораздо раньше – когда первые евреи появились в Средней Азии, в том числе и в Казахстане. Затем, уже в годы Второй мировой войны, сюда были эвакуированы или сосланы сотни тысяч евреев. Многие из них так и остались здесь, живут и очень хорошо помнят, как тепло их здесь принимали, как благодаря этому гостеприимству им удалось спастись от ужасов той войны. Поэтому для нас в отношениях с Казахстаном очень важны гуманитарные связи. Тем более что много выходцев из Казахстана живут в Израиле, а в Казахстане имеется довольно многочисленная еврейская община.
– Казахстан нацелен на создание инновационной экономики, опыт Израиля в этой сфере может быть полезен нашей стране?
– Израиль не просто так называют «нацией стартапов», мы действительно на первом месте в мире по числу стартап-компаний в пересчете на душу населения и на втором – после Силиконовой долины – по их абсолютному числу. Как это произошло – можно целую лекцию прочитать. Но если коротко, то благодаря особому микроклимату, сложившемуся в Израиле.
В первую очередь у нас отсутствуют полезные ископаемые. Говорят, что Моисей водил 40 лет евреев по пустыне, для того чтобы найти единственное место, где нет никаких полезных ископаемых. Из-за этого нашей экономике пришлось рассчитывать только на человеческий ресурс, на собственные мозги. Второе – Израиль находится в ситуации, когда он должен постоянно думать о своей безопасности, и военная сфера дала мощный толчок развитию технологий, которые потом можно было применять и для гражданских целей. Третья причина – это, пожалуй, наш национальный менталитет, способность спорить, невзирая на авторитеты, умение посмотреть на вещи по-новому. Плюс, конечно, мощная государственная поддержка частной инициативы, инноваций. Все вместе создало в Израиле тот самый микроклимат, который позволил нам стать «нацией стартапов».
Понятно, что такой опыт невозможно скопировать в точности. У Казахстана свои условия развития, мы будем рады, если что-то из наших наработок будет полезно для вашей страны. Мы открыты сотрудничеству, готовы делиться. Например, на базе некоторых казахстанских университетов с участием израильской стороны планируется открытие факультетов по инновациям, по промышленному дизайну и специальных «бизнес-инкубаторов», в которых бы «выращивали» будущих Стивов Джобсов, Биллов Гейтсов, Марков Цукербергов. Не вижу причин, почему бы им не быть казахстанцами.
В целом в плане образования, обмена опытом мы сотрудничаем уже давно. К нам, например, приезжают врачи из Казахстана – обучаются, проходят стажировки. Мы были бы рады принимать в израильских вузах студентов из Казахстана, в том числе по программе «Болашак». И не только для того, чтобы получать академическое образование, мы готовы организовать практические стажировки.
Во время визита Премьер-министра Израиля в Астану на переговорах поднимался вопрос о направлении в Израиль казахстанской молодежи для обмена опытом в области создания высокотехнологичных стартап-проектов. В принципе, это уже происходит. В прошлом году группа казахстанских студентов приехала в Израиль изучать компьютерные технологии, и надеемся, что студентов будет больше. Уверен, Израиль – это самое правильное место, где можно получить знания и опыт о том, как модернизировать экономику и строить инновационный бизнес.
– А что касается других направлений – сельское хозяйство, медицина?
– У нас уже есть множество совместных проектов в сфере сельского хозяйства. Прежде всего это внедрение капельного орошения, строительство теплиц, птицеферм, молочных ферм и так далее. Пока по большому счету это точечные проекты в разных регионах. Однако есть желание и, самое главное, возможности выйти на более широкое сотрудничество, реализовывать крупные комплексные проекты, в рамках которых при помощи израильских технологий можно было бы раскрыть все возможности Казахстана в плане построения современной сельскохозяйственной отрасли. Есть, кстати, конкретные инициативы в этом плане. Например, ведутся переговоры по созданию крупного сельскохозяйственного кластера на юге Казахстана.
В декабре прошлого года во время визита Премьер-министра Израиля в Астану между правительствами наших стран было подписано соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства, думаю, этот документ даст серьезный импульс совместной работе.
В целом у Казахстана в этой сфере огромный потенциал. Тем более что у страны имеется выход на крупнейшие рынки сбыта сельхозпродукции – это страны Евразийского экономического союза, Китай. Медицина – это тоже давно сложившаяся ниша для сотрудничества. Есть интерес со стороны Казахстана к привлечению в эту сферу израильских инвесторов, особенно в контексте проходящей в вашей стране приватизации. Президентом Казахстана была озвучена идея о передаче в доверительное управление израильским организациям университетских клиник. Это предложение вызвало живой интерес у израильских представителей медкомпаний. Думаю, в перспективе из этого что-то должно получиться.
Кстати, думаю, далеко не случайно так получилось, что в наших двусторонних отношениях приоритет отдается именно сотрудничеству в области сельского хозяйства, медицины, безопасности. Это базовые потребности – без них вообще невозможно представить развитие страны. Можно отказаться от предметов роскоши, каких-то излишеств, но нельзя перестать питаться, нельзя перестать лечиться и нельзя перестать думать о безопасности. Поэтому нет никаких опасений, что эти направления сотрудничества вдруг перестанут быть актуальными – они будут актуальными всегда.
– Летом в Астане открывается выставка «ЭКСПО-2017», в которой будет принимать участие и Израиль. Какое место в сотрудничестве наших стран занимает альтернативная энергетика?
– Альтернативная энергетика – сфера достаточно новая для наших стран, так что сотрудничество здесь пока находится на начальном этапе. Вообще, в Израиле очень много наработок, стартап-проектов в области использования альтернативных источников для получения энергии, но, к сожалению, территория нашей страны не всегда позволяет использовать эти технологии на практике. В этом смысле именно с Казахстаном у нас может получиться интересное сотрудничество, потому что у вас не только огромная территория, но и все условия для развития альтернативных источников – ветер, солнце. Возможно, в будущем такое сотрудничество состоится.
А пока мы готовимся показать самое интересное в своем национальном павильоне на ЭКСПО-2017. Сейчас немного преждевременно говорить о том, что конкретно будет в этом павильоне, но я уверен, что он будет интересен и посетителям, и бизнесменам. Мы также планируем серию мероприятий на ЭКСПО – культурных и деловых, включая наш национальный день, который назначен на 29 июня.
– Казахстан на 2017–2018 годы избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Как Вы считаете, чем наша страна обязана такому знаку доверия со стороны мирового сообщества?
– В первую очередь избрание в Совбез – это признание заслуг Казахстана за 25 лет независимости. За эти годы Казахстан проявил себя как страна, стремящаяся к миру, не имеющая конфликтов с другими государствами, более того, ваша страна всегда выражала готовность помогать другим решать какие-то конфликтные проблемы и споры. Важно не забывать также, что еще в начале 90-х годов Казахстан волевым решением Президента Нурсултана Назарбаева стал первой и единственной страной, которая полностью отказалась от ядерного оружия. Думаю, учитывая все эти заслуги, то, что Казахстан был избран в СБ ООН, это совершенно логичное решение. Могу сказать, что и Израиль поддержал кандидатуру Казахстана. Уверен, что ваша страна в Совете Безопасности покажет себя как прагматичное и умеренное государство, которое готово выслушивать разные стороны, принимать во внимание разные точки зрения и внесет свой вклад в решение проблем глобальной безопасности.
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