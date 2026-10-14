Казахстан и Катар усилят сотрудничество в борьбе с преступностью – подписан закон

Соглашение было заключено 29 октября 2024 года в Дохе

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Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар о сотрудничестве в борьбе с преступностью», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Документ регулирует взаимодействие двух стран по вопросам борьбы с организованной преступностью, террористическими и экстремистскими преступлениями, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, незаконной миграцией и торговлей людьми, а также в сфере информационной безопасности.

Сотрудничество будет осуществляться на основе запросов компетентных органов Казахстана и Катара. В частности, стороны смогут обмениваться оперативной информацией еще до возбуждения уголовного дела, оперативно сверять данные о разыскиваемых, а также проводить совместные учения и обмениваться технологиями и опытом.

Отдельное внимание уделяется повышению квалификации специалистов в сфере борьбы с киберпреступностью и отмыванием денег.

Текст закона публикуется в печати.