Казахстан и Кипр будут выдавать друг другу беглых преступников

Между Казахстаном и Кипром подписаны договоры об экстрадиции разыскиваемых лиц, а также об оказании правовой помощи по уголовным делам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

20 октября 2022 года в городе Никосия состоялась церемония подписания договоров между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о выдаче, а также о правовой помощи по уголовным делам.

Договоры подписаны генеральным прокурором РК Бериком Асыловым и министром юстиции и общественного порядка Кипра Стефи Драку.

«Договор о выдаче позволит сторонам экстрадировать разыскиваемых лиц, совершивших преступления в одном государстве и скрывающихся в другом, для их привлечения к уголовной ответственности и приведения судебных приговоров в исполнение.

Договор о правовой помощи по уголовным делам даст правоохранительным и специальным органам обеих стран возможность получать доказательства вины подозреваемых и обвиняемых, в том числе арестовывать и конфисковывать денежные средства и иное имущество, добытое преступным путем», – пояснили в высшем надзорном органе страны.

Договор окажет содействие работе созданной по поручению президента межведомственной комиссии по вопросам незаконной концентрации экономических ресурсов.

В рамках визита также проведены встречи с генеральным прокурором Кипра Джорджем Саввидисом и министром внутренних дел этой страны Никосом Нурисом.

Стороны обменялись мнениями по ряду правовых вопросов международной безопасности, в том числе возврата незаконно выведенных активов, подчеркнув важность скоординированных действий по предупреждению и пресечению транснациональной организованной преступности, а также в сфере защиты основополагающих прав и свобод граждан.

По итогам проведенных встреч собеседники договорились о консолидации усилий в борьбе с актуальными видами преступлений, наметив дальнейшие совместные шаги по укреплению сотрудничества между правоохранительными органами Казахстана и Республики Кипр.