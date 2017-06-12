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Казахстан и Китай: 25-летняя история дружбы
Лилия Мухитова

Ближайший сосед и партнер

Китай является крупнейшим соседом Казахстана. Наши страны имеют общую границу протяженностью 1 700 км, по их землям некогда проходил древний Шелковый путь, одной из важнейших станций которого являлся город Жаркент, расположившийся к востоку от Алматы. Этот культурный перекресток, впервые появившийся еще в бронзовом веке, стал свидетелем китайской династии Мин и совместного развития двух стран. Казахстанский археолог Виктор Новоженов обнаружил здесь множество различных древних монет – от китайских до европейских, что говорит о процветании торговых контактов вдоль древнего Шелкового пути.

Дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой были установлены 3 января 1992 года. Первого декабря того же года из города Ляньюньгана в Китае был запущен контейнерный поезд, который 9-го числа прибыл на железнодорожную станцию Алашанькоу на границе Китая и Казахстана. 11 декабря из пограничного пункта поезд направился в российский город Санкт-Петербург, затем в Латвию и другие пункты Европы.

Так был сделан шаг к возрождению Китаем и Казахстаном Шелкового пути. На протяжении многих лет этот «перешеек» не только способствовал развитию торговли между нашими странами, но и вносил вклад в экономический обмен между Азией и Европой в целом. В настоящее время это один из главных экономических маршрутов в евро-азиатских отношениях.

На протяжении 25 лет отношения между Казахстаном и Китаем только укрепляли основу взаимовыгодного сотрудничества, уважения и доверия. Оба государства поддерживают друг друга, помогают, предпринимают всевозможные действия для совместного развития и процветания.

Для Казахстана Китай является стратегическим парт­нером. Товарооборот между нашими странами в 2016 году составил 7,9 млрд долларов.

В 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин, будучи в Астане, предложил совместную стратегию «Один пояс – один путь», которую поддержал Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Ее идея заключалась в переходе на новый уровень развития и сотрудничества между странами, а именно – более тесные экономические и культурные отношения.

В 2015 году по инициативе глав двух государств создана совместная Казахстанско-китайская программа индустриально-инвестиционного сотрудничества. Это проекты, направленные на создание ряда высокотехнологичных предприятий, которые будут производить экспортоориентированную продукцию с высокой добавленной стои­мостью.

Также в программу включены проекты, направленные на развитие транспортно-логистической инфраструктуры Казахстана. Ярким примером является совместное развитие СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота».

Жизненно и символично

На сегодня «Один пояс – один путь» – основная стратегия взаимного развития Китая и Казахстана, которая будет поддерживаться и развиваться для достижения совместного светлого будущего двух стран. Одним из ярких творческих проектов в рамках этой стратегии является созданный при совместном участии Китая и Казахстана документальный фильм «Китай и Казахстан: истории дружбы», в котором повествуется о возникновении древнего Шелкового пути, дружбе народов, взаимовыгодном сотрудничестве.

«Истории дружбы» – это продукт сотрудничества и культурного обмена между Китаем и Казахстаном. Замечательный документальный фильм, героями которого стали самые обычные люди, рассказывает о простых человеческих чувствах и об отношениях государственного уровня.

В фильме рассказывается история двух талантливых музыкантов: Сянь Синхая из Китая и Бахытжана Байкадамова из Казахстана. В 40-х годах XX века знаменитый китайский музыкант Сянь Синхай приехал в Алматы, где случайно познакомился с композитором Байкадамовым. Много времени они вместе создавали музыку, говорили об идеалах и о жизни.

Между ними завязалась крепкая дружба, которая передалась их потомкам. Дочери Бахытжана Байкадамова и Сянь Синхая по сей день несут узы дружбы отцов, которые накрепко связали две семьи из разных стран. В Алматы есть улица имени Сянь Синхая, символизирующая связь культур Китая и Казахстана.

Далее следует рассказ о музее бронзовых изделий, находящемся в Казахстане, и знаменитом скульп­торе Юань Сикуйе, воссоздавшем в своем творении образ Абая. Еще одна история повествует о молодом человеке из Казахстана Руслане, который, живя и работая в Китае, два раза в год сдавал свою кровь в помощь нуждающимся. Все эти реальные события являются символом вечной дружбы между Китаем и Казахстаном, которая началась с древних времен, закрепилась годами и усиливается по сей день.

Фильм ориентирован на китайских и русскоговорящих зрителей и является отличным примером дружбы народов двух стран. Каждая история уникальна, но все они передают истинную духовную грань человеческих отношений, созидательную силу, сплачивающую народы. Ту силу, которую следует помнить в веках.

В нынешнем году Казахстан и Китай отмечают 25-летие с момента установления дип­ломатических отношений. Кроме того, 2017 год в Казахстане объявлен Годом туризма Китая. С 10 июня по 10 сентября в Астане проходит грандиозное событие – Международная специализированная выставка «ЭКСПО-2017» с темой «Энергия будущего». Выставку в Астане посетил Председатель Китая Си Цзиньпин. В рамках культурной программы ЭКСПО планируется показ документального фильма «Китай и Казахстан: истории дружбы».

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