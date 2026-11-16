Казахстан и Китай договорились о сотрудничестве в сфере применения клеточных технологий

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В рамках встречи министра здравоохранения Акмарал Альназаровой с представителями китайской делегации обсуждены перспективные направления взаимодействия, включая применение современных клеточных технологий CAR-T и CAR-NK, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава



Особое внимание уделено возможностям применения клеточной иммунотерапии при отдельных видах онкологических заболеваний. Данные технологии открывают новые перспективы в лечении пациентов и требуют дальнейшего научного изучения, экспертной оценки и определения возможностей внедрения в клиническую практику Казахстана.



Стороны также обсудили развитие молекулярной и генетической диагностики, совершенствование скрининговых программ и повышение эффективности раннего выявления онкологических заболеваний.

По итогам встречи определены направления дальнейшего взаимодействия.