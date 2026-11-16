Казахстан и Китай договорились о сотрудничестве в сфере применения клеточных технологий

Министерство здравоохранения рассматривает перспективы расширения сотрудничества с Китаем в области внедрения инновационных технологий диагностики и лечения онкологических заболеваний
В рамках встречи министра здравоохранения Акмарал Альназаровой с представителями китайской делегации обсуждены перспективные направления взаимодействия, включая применение современных клеточных технологий CAR-T и CAR-NK, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава
Стороны также обсудили развитие молекулярной и генетической диагностики, совершенствование скрининговых программ и повышение эффективности раннего выявления онкологических заболеваний.
По итогам встречи определены направления дальнейшего взаимодействия.
«Уверена, что взаимодействие с ведущими учёными и медицинскими центрами Китая может придать дополнительный импульс развитию отечественной онкологической науки и практики, а также укрепить позиции Казахстана как региональной площадки для внедрения инновационных решений», - отметила глава ведомства.