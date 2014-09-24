Казахстан и Китай обменяются опытом в сфере госуправления Общество 688 Асхат Ниязов

В Астану прибыла делегация во главе с вице-президентом Китайской академии государственного управления Чень Баошэном. В рамках визита прошел "круглый стол" на тему "Казахстан – Китай: обмен опытом в сфере государственного управления", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Академии госуправления.



В мероприятии приняли участие представители Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, Академии государственного управления, Института общественной политики партии "Нур Отан", Китайской академии государственного управления и Астанинского регионального хаба в сфере государственной службы. В своем вступительном слове ректор АГУ Болатбек Абдрасилов рассказал о совместной работе по развитию сотрудничества между Казахстаном и Китаем в области государственной службы и обучения госслужащих. Он особо подчеркнул важность двусторонних контактов, а также необходимость взаимного сотрудничества в этой сфере в более широком формате, например, в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Болатбек Абдрасилов предложил основные направления работы по реализации идеи по созданию "Механизма сотрудничества в области административно–государственного управления стран ШОС".



Также рассмотрены вопросы управления государственной службой и обучение госслужащих в Китае, представлена информация о новых подходах в работе партии "Нур Отан", о деятельности регионального хаба в сфере государственной службы в Астане. В выступлении ответственных сотрудников Агентства РК по делам госслужбы и противодействия коррупции презентована казахстанская модель государственной службы, новые направления деятельности в сфере противодействия коррупции.



По итогам "круглого стола" подписано Соглашение о сотрудничестве между академиями государственного управления двух стран. Документ направлен на углубление взаимодействия в сфере обучения государственных служащих, разработку совместных программ обучения госслужащих высшего звена, проведение обучающих тренингов, обмен экспертами и результатами научных исследований.