Казахстан и Китай планируют построить автопромышленный парк в Алматы

"Астана Моторс" и китайская "Chery International" намерены сотрудничать в области совместного строительства автопромышленного парка в индустриальной зоне "Алматы", передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

Сегодня по приглашению китайской стороны первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр посетил с рабочим визитом город Хэфэй - один из важных промышленных, инновационных и научно-образовательных центров Китая, сообщает пресс-служба Кабмина РК.

Скляр провел переговоры с секретарем партийного комитета провинции Аньхой Хань Цзюнем и председателем народного правительства провинции Аньхой Ван Цинсянем, в ходе которых стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего углубления торгово-экономического, инвестиционного, промышленного и культурно-гуманитарного сотрудничества между регионами Казахстана и провинцией Аньхой.

По итогам состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между ТОО "Астана Моторс" и китайской автомобилестроительной компанией "Chery International Co., Ltd.". Документ предусматривает развитие стратегического сотрудничества между вышеуказанными предприятиями РК и КНР в области совместного строительства автопромышленного парка в индустриальной зоне "Алматы".

В завершении визита казахстанская делегация посетила и ознакомилась с основной деятельностью производственных баз одной из крупнейших китайских автомобилестроительных компаний "JAC Group" – "JAC Xinggang" и "JAC NIO", а также зоны экономического и технологического развития г.Хэфэй и китайской энергетической компании "Sungrow Power Supply Co., Ltd.".