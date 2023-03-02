Казахстан и Китай планируют увеличить взаимную торговлю до $35 млрд

В среду, 1 марта, премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом КНР в Казахстане Чжан Сяо, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Стороны обсудили широкий круг вопросов межгосударственного сотрудничества в сферах торговли, привлечения инвестиций, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики, цифровых технологий, использования трансграничных рек и др.

Премьер-министр подчеркнул, что Китай является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана, на которого приходится 18% в общем товарообороте. КНР также входит в топ-5 стран-инвесторов в экономику республики.

Вместе с тем Алихан Смаилов обозначил готовность Правительства активно работать над достижением цели по увеличению взаимной торговли до $35 млрд к 2030 году, поставленной главами двух государств.

«Наши страны имеют значительный потенциал в сфере поставок сельхозпродукции. Казахстанские предприятия хотели бы и дальше наращивать экспорт продовольственных товаров в Китай. В этой связи большое значение имеет дальнейшее снятие торговых барьеров и ограничений», – сказал премьер-министр.

В свою очередь Чжан Сяо выразил заинтересованность китайской стороны в импорте сельхозпродукции из Казахстана, увеличении объемов железнодорожных перевозок, укреплении межрегионального взаимодействия и партнерства в IT-секторе.

По его словам, в настоящее время казахстанским компаниям оказывается активное содействие в выходе на крупные китайские торговые платформы и рынок КНР в целом.

«Мы считаем, что имеется большой потенциал для выведения наших экономических отношений на качественно новый уровень. Нам нужно ставить новые, более амбициозные цели», – сказал Чжан Сяо.

В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы возобновления работы МЦПС «Хоргос», открытия третьего ж/д перехода в районе автомобильного пункта пропуска «Бахты – Покиту», развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, строительства крупных автомагистралей и создания новых производств в машиностроении.

Кроме того, было отмечено, что в ближайшей перспективе планируется возобновление авиасообщения между Астаной и Пекином с частотой 3 рейса в неделю и упрощение процедур при взаимных поездках граждан.

По итогам встречи подтверждена готовность продолжать активное взаимодействие по всем взаимовыгодным направлениям.