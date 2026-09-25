Казахстан и Китай подписали ряд документов

На инвестфоруме «Казахстан – Китай» в присутствии Главы государства состоялся обмен подписанными документами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Ниже приводим полный список:

1. Соглашение о строительстве завода по производству электролитического алюминия и сопутствующей ветровой электростанции в области Абай между акиматом области Абай и консорциумом компаний Xinjiang Sanbao Industrial Group Co., Ltd. и Inner Mongolia Wanjiang Investment Co., Ltd.;

2. Соглашение о строительстве завода по производству древесно-стружечных плит (ДСП) в городе Семей между акиматом области Абай и консорциумом компаний Xinjiang Sanbao Industrial Group Co., Ltd. и Inner Mongolia Wanjiang Investment Co., Ltd.;

3. Соглашение о совместной разработке проекта между АО «Самрук-Энерго», China Energy Overseas Investment Co., Ltd. и SANY Renewable Energy Co., Ltd.;

4. Соглашение об основных условиях создания на базе МФЦА специализированного инвестиционного фонда, ориентированного на финансирование перспективных проектов в Республике Казахстан между АО «НК «Kazakh Invest» и Silk Road Finance Corporation;

5. Соглашение о сотрудничестве по реализации инвестиционных проектов в сфере ВИЭ – ветровых электрических станций общей мощностью 450 МВт на территории Акмолинской области между акиматом Акмолинской области и SUNGROW Renewable Development Co., Ltd.;

6. Соглашение о намерениях по реализации проекта «Создание высокотехнологичного автомобилестроительного комплекса по производству легковых и специализированных автомобилей» между акиматом Восточно-Казахстанской области и ТОО «East Motors Corporation»;

7. Соглашение о сотрудничестве между акиматом Туркестанской области и ТОО «Туранская химическая компания по строительству завода по производству карбамидных удобрений»;

8. Соглашение о взаимопонимании по сотрудничеству в части организации и сопровождения выпуска облигаций формата «dim sum» на Гонконгской фондовой бирже (HKEX) между акиматом города Алматы и Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited;

9. Соглашение о реализации проекта многофункционального комплекса с гостиницей международного бренда и бизнес-центра между акиматом города Алматы, Everest Development и SunnyWorld Group;

10. Соглашение об утверждении предварительных условий финансирования на цели Банка Развития, в том числе для финансирования инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики между АО «Банк Развития Казахстана» и China Construction Bank Corporation Astana Branch.