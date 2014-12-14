Казахстан и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в сфере электроэнергетики

Экономика
Об этом сообщает Primeminister.kz со ссылкой на фонд "Самрұк-Қазына".
"Соглашение направлено на укрепление сотрудничества в области электроэнергетики и осуществление широкого взаимодействия в сфере создания электрических связей между Китаем и Казахстаном, предусматривает строительство электросетевой инфраструктуры, разведку и освоения новых энергоресурсов", – указано в сообщении.
Так, по информации фонда, документом обговаривается проведение исследований по вопросам создания электрических связей между Китаем и Казахстаном и принципам параллельной работы, строительства крупных угольных тепловых электрических станций (ТЭС) и возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на территории Казахстана, организации поставок электроэнергии из Казахстана в Китай, транзита электроэнергии через территорию Китая в третьи страны, применения передовых технологий передачи электроэнергии ультравысокого напряжения постоянного тока, задействования угольных, ветровых и солнечных ресурсов в Казахстане.
Кроме того, в рамках достигнутых договоренностей планируется осуществлять обмен технологиями в области электросилового оборудования и изучать возможности совместного производства электросилового оборудования в Казахстане.
"Соглашение направлено на укрепление сотрудничества в области электроэнергетики и осуществление широкого взаимодействия в сфере создания электрических связей между Китаем и Казахстаном, предусматривает строительство электросетевой инфраструктуры, разведку и освоения новых энергоресурсов", – указано в сообщении.
Так, по информации фонда, документом обговаривается проведение исследований по вопросам создания электрических связей между Китаем и Казахстаном и принципам параллельной работы, строительства крупных угольных тепловых электрических станций (ТЭС) и возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на территории Казахстана, организации поставок электроэнергии из Казахстана в Китай, транзита электроэнергии через территорию Китая в третьи страны, применения передовых технологий передачи электроэнергии ультравысокого напряжения постоянного тока, задействования угольных, ветровых и солнечных ресурсов в Казахстане.
Кроме того, в рамках достигнутых договоренностей планируется осуществлять обмен технологиями в области электросилового оборудования и изучать возможности совместного производства электросилового оборудования в Казахстане.