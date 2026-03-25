Страны договорились увеличить контейнерные перевозки и развивать новые железнодорожные маршруты, передает Kazpravda.kz
В Пекине состоялась встреча Председателя Правления АО «НК «ҚТЖ» Талгата Алдыбергенова с Председателем Совета директоров Государственной корпорации «Китайские железные дороги» Го Чжусюе. В ходе переговоров стороны договорились продолжить работу по увеличению объемов транспортировки и обмена поездами через межгосударственные пограничные пункты в 2026 году.
Для укрепления транзитного потенциала стороны договорились увеличить количество контейнерных поездов, внедрить глубокую цифровизацию процессов взаимодействия, а также обеспечить предварительную передачу информации для планирования и управления перевозками.
«Особое внимание уделено развитию контейнерных сервисов по ключевым направлениям: ТМТМ, «Китай - Европа», «Китай - Центральная Азия» и «Китай - РФ», - сообщили в пресс-службе Нацкомпании.
Также обсуждены масштабные инфраструктурные проекты. В частности, предусмотрена синхронизация строительства вторых путей на участке «Алашанькоу – Достык», развитие терминальных мощностей и модернизация участков «Алтынколь – Хоргос» и «Хоргос – Цзинхэ».
Отдельным пунктом повестки стала реализация проекта третьего трансграничного железнодорожного перехода «Бахты - Тачэн», включая определение прогнозных объемов и номенклатуры грузов.
Кроме того, стороны обсудили запуск туристического поезда из Китая в города Казахстана и страны Центральной Азии для укрепления культурных связей.
«Стороны отметили устойчивый рост грузовых перевозок и договорились о дальнейшем расширении контейнерных сервисов, развитии инфраструктуры и цифровизации процессов взаимодействия. Реализация совместных проектов позволит значительно усилить транзитный потенциал и повысить эффективность железнодорожных перевозок между Казахстаном и Китаем», - сообщает пресс-служба АО «НК «ҚТЖ».