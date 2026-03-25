Фото: Пресс-служба КТЖ

В Пекине состоялась встреча Председателя Правления АО «НК «ҚТЖ» Талгата Алдыбергенова с Председателем Совета директоров Государственной корпорации «Китайские железные дороги» Го Чжусюе. В ходе переговоров стороны договорились продолжить работу по увеличению объемов транспортировки и обмена поездами через межгосударственные пограничные пункты в 2026 году.

Для укрепления транзитного потенциала стороны договорились увеличить количество контейнерных поездов, внедрить глубокую цифровизацию процессов взаимодействия, а также обеспечить предварительную передачу информации для планирования и управления перевозками.

«Особое внимание уделено развитию контейнерных сервисов по ключевым направлениям: ТМТМ, «Китай - Европа», «Китай - Центральная Азия» и «Китай - РФ», - сообщили в пресс-службе Нацкомпании.

Также обсуждены масштабные инфраструктурные проекты. В частности, предусмотрена синхронизация строительства вторых путей на участке «Алашанькоу – Достык», развитие терминальных мощностей и модернизация участков «Алтынколь – Хоргос» и «Хоргос – Цзинхэ».

Отдельным пунктом повестки стала реализация проекта третьего трансграничного железнодорожного перехода «Бахты - Тачэн», включая определение прогнозных объемов и номенклатуры грузов.

Кроме того, стороны обсудили запуск туристического поезда из Китая в города Казахстана и страны Центральной Азии для укрепления культурных связей.