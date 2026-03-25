Казахстан и Китай усиливают сотрудничество в сфере железнодорожных перевозок

Логистика
Страны договорились увеличить контейнерные перевозки и развивать новые железнодорожные маршруты, передает Kazpravda.kz

Фото: Пресс-служба КТЖ

В Пекине состоялась встреча Председателя Правления АО «НК «ҚТЖ» Талгата Алдыбергенова с Председателем Совета директоров Государственной корпорации «Китайские железные дороги» Го Чжусюе. В ходе переговоров стороны договорились продолжить работу по увеличению объемов транспортировки и обмена поездами через межгосударственные пограничные пункты в 2026 году.

Для укрепления транзитного потенциала стороны договорились увеличить количество контейнерных поездов, внедрить глубокую цифровизацию процессов взаимодействия, а также обеспечить предварительную передачу информации для планирования и управления перевозками.

«Особое внимание уделено развитию контейнерных сервисов по ключевым направлениям: ТМТМ, «Китай - Европа», «Китай - Центральная Азия» и «Китай - РФ», - сообщили в пресс-службе Нацкомпании.

Также обсуждены масштабные инфраструктурные проекты. В частности, предусмотрена синхронизация строительства вторых путей на участке «Алашанькоу – Достык», развитие терминальных мощностей и модернизация участков «Алтынколь – Хоргос» и «Хоргос – Цзинхэ».

Отдельным пунктом повестки стала реализация проекта третьего трансграничного железнодорожного перехода «Бахты - Тачэн», включая определение прогнозных объемов и номенклатуры грузов.

Кроме того, стороны обсудили запуск туристического поезда из Китая в города Казахстана и страны Центральной Азии для укрепления культурных связей.

«Стороны отметили устойчивый рост грузовых перевозок и договорились о дальнейшем расширении контейнерных сервисов, развитии инфраструктуры и цифровизации процессов взаимодействия. Реализация совместных проектов позволит значительно усилить транзитный потенциал и повысить эффективность железнодорожных перевозок между Казахстаном и Китаем», - сообщает пресс-служба АО «НК «ҚТЖ».

 

#Китай #транспорт #перевозки

Популярное

Все
Казахстан накроют туманы, бури и сильный ветер
Глава государства направил поздравление Президенту Греции
В Казахстане снизилась заболеваемость туберкулезом - Минздрав
Военные и спасатели работают над предотвращением подтоплений в Аркалыке
Казахстан и Китай усиливают сотрудничество в сфере железнодорожных перевозок
Нацгвардия получила новые служебные авто
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
В МВД рассказали, кого ждет амнистия
Встречи с личным составом
Логика реформ - 6: Окно возможностей в меняющемся мире
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 марта 2026 года № 77-НП
Преступную схему выдачи 2 000 незаконных займов раскрыли в Уральске
Дети снова играют в асыки!
Особенный фильм про сильных людей
Поручениям Президента – своевременное и качественное исполнение
Школа искусств открылась в селе
Мощная песчаная буря обрушилась на Египет
Тенденции и перспективы госслужбы
Агния Барто – голос детства
Радуют глаз ковры Приаралья
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Слово о замечательном человеке

Читайте также

Из восточного Китая до Астаны за 9 дней
Уже начинают приносить осязаемые результаты - Президент о м…
Пассажиро- и грузопоток между Китаем и Казахстаном значител…
Более 8 тысяч грузовых поездов в Европу прошло через Алашан…

