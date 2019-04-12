Политика
Казахстан и Корея подписали план военного сотрудничества
В Нур-Султане подписан План военного сотрудничества между оборонными ведомствами Казахстана и Кореи, сообщает Kazpravda.kz.

В Министерстве обороны РК состоялась встреча начальника Департамента международного сотрудничества МО РК подполковника Олжаса Хусаинова с военным атташе при Посольстве Республики Корея в Республике Казахстан капитаном 2-ранга Кис Су О.



В ходе встречи сторонами были отмечены традиционно дружеские и партнерские отношения, а также взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении двустороннего военного взаимодействия.

По итогам проведенной встречи был подписан План двустороннего военного сотрудничества между Министерством обороны Республики Казахстан и Министерством национальной обороны Республики Корея на 2019 год.

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