Казахстан и Корея подписали план военного сотрудничества
В Нур-Султане подписан План военного сотрудничества между оборонными ведомствами Казахстана и Кореи, сообщает Kazpravda.kz.
В Министерстве обороны РК состоялась встреча начальника Департамента международного сотрудничества МО РК подполковника Олжаса Хусаинова с военным атташе при Посольстве Республики Корея в Республике Казахстан капитаном 2-ранга Кис Су О.
В ходе встречи сторонами были отмечены традиционно дружеские и партнерские отношения, а также взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении двустороннего военного взаимодействия.
По итогам проведенной встречи был подписан План двустороннего военного сотрудничества между Министерством обороны Республики Казахстан и Министерством национальной обороны Республики Корея на 2019 год.