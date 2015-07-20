Казахстан и Кыргызстан будут строить дорогу Алматы – Чолпон-Ата

Премьер-министр Кыргызской Республики Темир Сариев во время встречи со своим казахстанским коллегой Каримом Масимовым поднял вопрос строительства автодороги Алматы – Чолпон-Ата, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Отдел информационного обеспечения Аппарата Правительства КР.
"В настоящее время налажен прямой авиарейс сообщением Алматы – Тамчы, но этого мало. Надо нам строить скоростную дорогу Алматы – Чолпон-Ата. Дорога пройдет через Кемин, Михайловку. Можно было дать задание нашим органам проработать этот вопрос. С нашей стороны до Кемина (Бишкек – Нарын – Торугарт) уже дорога сделана. Когда продолжат дорогу, расстояние будет всего 250 километров. Казахстанцы доедут до Иссык-Куля за 2,5 часа", – отметил Темир Сариев.
В свою очередь Премьер-Министр Казахстана Карим Масимов там же дал задание соответствующим госорганам ускорить вопрос строительства автотрассы.
"Я думаю, что это хорошая тропа. Мы договорились, что подпишем соответствующее межправительственное соглашение для того, чтобы люди смогли пешком ходить по этим тропам, чтобы насладиться красотами Кыргызстана", – добавил Карим Масимов.
Также глава Правительства Темир Сариев призвал казахстанцев почаще приезжать на Иссык-Куль. На что Премьер-Министр Казахстана отметил, что впервые со студенческих времен не приехал, а пришел на Иссык-Куль.
"Я не приехал, а в буквальном смысле пришел пешком на Иссык-Куль. Пересек пешком границу через Хан-Тенгри. Кыргызстан вступает в ЕАЭС, и это значит, что откроются наши границы. Надеюсь, что все казахстанцы тоже придут, как и я, на Иссык-Куль", – подчеркнул Масимов.
По итогам встречи Премьер-министр Темир Сариев договорился с главой Правительства Казахстана о бесперебойной поставке казахстанского угля.
"Сейчас идет накопление воды в Токтогульском водохранилище. Кроме этого, между нашими странами все еще есть взаимовыгодное соглашение по поставке электроэнергии, мы его исполняем. Но нам хотелось бы, чтобы вы дали поручение по вагонам. Энергетики заключили договор на поставку 900 тысяч тонн угля. Уже идет поставка, но чуть позже будут проблемы с вагонами, хотелось бы, чтобы график не сбивался. Наши энергетики будут заранее давать заявку", – добавил Темир Сариев.
Далее в ходе переговоров стороны обсудили вопросы дальнейших процедур вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз. Премьер-Министр КР заявил о том, что в понедельник, 20 июля, в Казахстан вылетает большая делегация во главе с министром экономики Олегом Панкратовым для согласования последних деталей по вступлению в ЕАЭС.
Темир Сариев на встрече со своим коллегой также поднял вопрос передачи 800 метров казахстанской транзитной дороги в пользование Кыргызстану. В районе города Токмок автотрасса Бишкек – Нарын – Торугарт проходит транзитом по территории Казахстан.
"Мы предлагаем принять отдельное соглашение по пользованию нашей стороной данным участком границы. Тем более, что в ближайшее время мы будем в едином экономическом союзе. Если это соглашение будет подписано, то мы обязуемся содержать данный участок дороги", – добавил Темир Сариев.
Кроме этого, Премьер-министр Темир Сариев поднял вопрос относительно строительства обводного канала по реке Чу.
"Мы предлагаем строительство обводного канала по реке Чу. От Кемина до Токмака есть провальные участки, и 60 процентов воды просто теряется. Емкость Орто-Токойского водохранилища составляет 500 миллионов кубометров, и 60 процентов собирается для Казахстана", – отметил глава Правительства.