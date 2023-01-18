Казахстан и Кыргызстан определят участки деятельности пограничных представителей

Международное сотрудничество , Мажилис
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Мажилис Парламента РК на пленарном заседании ратифицировал Протокол между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики об участках деятельности пограничных представителей (карта 1:200 000), сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: polit.kz

Основная цель протокола – определение территориальных пределов участков государственной границы, на которых пограничные представители Казахстана и Кыргызстана несут ответственность за выполнение своих функций.

«Протокол направлен на установление правовой основы и регулирование отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой, предусматривает определение участков деятельности пограничных представителей на казахстанско-кыргызской государственной границе, что будет способствовать поддержанию установленного режима государственной границы нашей страны», – отмечено в заключении.

Согласно протоколу правительства РК в КР определили следующие участки: со стороны Казахстана – Алматинский, Кордайский и Таразский участки; со стороны Кыргызской Республики – Иссык-Кульский, Чуйский и Таласский.

 

 

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