Казахстан и Кыргызстан пересмотрят соглашение об автоперевозках

Политика
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Шынар Оспанова
Казахстан и Кыргызстан пересмотрят межправительственное соглашение об автоперевозках, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства инвестиций и развития. 

"Власти Казахстана и Кыргызстана подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение о международном автомобильном сообщении, в соответствии с которым будут регулироваться перевозки грузов автотранспортом в/из третьих стран. Ожидается, что это позволит увеличить долю отечественных перевозчиков на казахстанско-европейском рынке транспортных услуг. При этом безразрешительная система сохранится для двусторонних и транзитных перевозок между двумя странами", – сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве добавили, что разрешительная система на автоперевозки грузов в/из третьих стран применяется во многих странах мира, в том числе в Европейском и Таможенном союзах.

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