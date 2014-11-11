Казахстан и Кыргызстан пересмотрят соглашение об автоперевозках

Казахстан и Кыргызстан пересмотрят межправительственное соглашение об автоперевозках, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Министерства инвестиций и развития.
"Власти Казахстана и Кыргызстана подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение о международном автомобильном сообщении, в соответствии с которым будут регулироваться перевозки грузов автотранспортом в/из третьих стран. Ожидается, что это позволит увеличить долю отечественных перевозчиков на казахстанско-европейском рынке транспортных услуг. При этом безразрешительная система сохранится для двусторонних и транзитных перевозок между двумя странами", – сообщили в пресс-службе ведомства.
В министерстве добавили, что разрешительная система на автоперевозки грузов в/из третьих стран применяется во многих странах мира, в том числе в Европейском и Таможенном союзах.