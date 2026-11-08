Казахстан и МСЭ договорились о подготовке специалистов в сфере ИИ

Технологии

Молодые казахстанские специалисты смогут получить практический опыт работы в Международном союзе электросвязи

Фото: МинИИ

Казахстан и Международный союз электросвязи (МСЭ) подписали в Дохе ряд документов о сотрудничестве в сфере цифрового образования, подготовки специалистов и развития технологических проектов, передает Kazpravda.kz.

Одно из соглашений предусматривает участие Казахстана в программе младших профессиональных сотрудников МСЭ (Junior Professional Officers, JPO). Документ подписали заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев и Генеральный секретарь МСЭ Дорин Богдан-Мартин.

Программа позволит молодым казахстанским специалистам получить опыт работы в международной организации, участвовать в ее проектах и сотрудничать с зарубежными экспертами. В дальнейшем полученные знания они смогут использовать для развития цифровых технологий в Казахстане.

Для поддержки программы Казахстан планирует выделить средства в размере, эквивалентном 0,6 взносной единицы МСЭ. Содействие в выделении этих единиц оказали отечественные операторы связи.

Еще одно соглашение касается подготовки цифровых кадров в африканских странах. Казахстан предоставит 100 бесплатных учебных мест для изучения программирования, искусственного интеллекта и других цифровых технологий.

«Эти договоренности соединяют развитие профессиональных возможностей в Казахстане с готовностью делиться нашим опытом с партнёрами. Молодые специалисты смогут получить практический международный опыт, а участники из африканских стран доступ к обучению востребованным цифровым навыкам. Мы также переходим к практической разработке Центра, который поможет применять международные подходы с учётом потребностей Казахстана и региона», — отметил Жаслан Мадиев.

Как сообщили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК, обучение для участников из африканских стран организуют с использованием опыта казахстанских образовательных и технологических проектов Astana Hub, alem.ai, Tech Orda, TUMO и Tomorrow School.

Соответствующий документ подписали вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Досжан Мусалиев и директор Бюро развития электросвязи МСЭ Космас Завазава.

Отдельное направление сотрудничества связано с созданием Центра акселерации МСЭ в Казахстане. Соглашение о его создании было подписано 5 июля 2026 года. Теперь МСЭ и ЦАРКА заключили письмо-соглашение, предусматривающее финансирование разработки и проверки модели будущего Центра.

В проекте примут участие Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, МСЭ, ЦАРКА и Astana Hub. Центр будет использовать методические материалы международной организации ITU Playbooks и оценивать результаты их применения на практике.

 

#связь #ИИ #Международный союз

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