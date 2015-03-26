Спорт Казахстан и ОАЭ будут совместно развивать велоспорт на Азиатском континенте Ксения Воронина

Президенты федераций велоспорта Казахстана Дархан Калетаев и Объединенных Арабских Эмиратов Осама Ахмад Шахфар подписали меморандум о сотрудничестве в деле развития велосипедного спорта на Азиатском континенте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу федерации.



Как сообщается, встреча руководителей велофедераций состоялась в Дубае. В рамках сотрудничества планируется проведение совместных турниров, а также обучение спортсменов и тренеров из ОАЭ – как на казахстанских спортивных базах, так на базе профессиональной велокоманды Astana Proteam.



Отмечается, что стороны собираются уделить особое внимание сотрудничеству в области обмена информацией, программами и другими материалами по борьбе с применением допинга.

