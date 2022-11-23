Казахстан и ОАЭ будут взаимно защищать и поощрять инвестиции

Международное сотрудничество , Мажилис , Экономика
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Мажилис Парламента Казахстана на пленарном заседании одобрил ратификацию Соглашения между правительствами Республики Казахстан и Объединенных Арабских Эмиратов о поощрении и взаимной защите инвестиций, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Как напомнил заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко, сотрудничество между Республикой Казахстан и Объединёнными Арабскими Эмиратами ежегодно расширяется во многих сферах.

«Товарооборот между странами за 9 месяцев 2022 года составил 558 млн долларов США, приток инвестиций за первое полугодие 2022 года увеличился в 2 раза по сравнению с тем же периодом 2021 года и составил 128,7 млн долларов США. Объединенные Арабские Эмираты являются ключевым инвестором Казахстана из числа стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива», – обозначил он.

Так, с 2005 года по первое полугодие 2022 года приток прямых иностранных инвестиций из ОАЭ составил 2,9 млрд долларов США. На 1 октября 2022 года в Казахстане зарегистрировано 371 юридическое лицо с участием капитала ОАЭ. На сегодняшний день на стадии реализации находятся 28 проектов на 5,3 млрд долларов США.

«Учитывая значительный потенциал роста инвестиций между странами, в целях защиты и оказания поддержки инвесторам обеих стран, в рамках государственного визита президента Казахстана в ОАЭ 24 марта 2018 года в городе Абу-Даби было заключено Соглашение между правительствами РК и ОАЭ о поощрении и взаимной защите инвестиций. Соглашение предусматривает создание правовых рамок для сотрудничества путем закрепления гарантий прав инвесторов при осуществлении ими инвестиционной деятельности», – сказал дипломат, подчеркнув, что соглашение способствует улучшению инвестиционного климата и дальнейшему развитию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между странами.

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