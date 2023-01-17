Казахстан и ОАЭ договорились о продлении режима "открытого неба" до конца 2027 года

Международное сотрудничество , Транспорт
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В рамках достигнутых договоренностей были назначены новые авиаперевозчики со стороны ОАЭ - Wizz Air Abu Dhabi, Air Arabia Abu Dhabi.

Фото: etihad.com

В ходе официального визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в Объединенные Арабские Эмираты министром индустрии и инфраструктурного развития РК и министром экономики – председателем Главного управления гражданской авиации ОАЭ была достигнута договоренность о продлении режима «открытого неба» до конца 2027 года при выполнении полетов в РК. Об этом сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации МИИР РК, передает Kazpravda.kz.

Также, в рамках достигнутых договоренностей были назначены новые авиаперевозчики со стороны ОАЭ - Wizz Air Abu Dhabi, Air Arabia Abu Dhabi.

В целом, стороны договорились продолжить тесное сотрудничество в сфере гражданской авиации, добавили в ведомстве.

 

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