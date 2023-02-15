Казахстан и ОАЭ договорились о сотрудничестве в области развития и модернизации госуправления

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Состоялся рабочий визит заместителя премьер-министра – руководителя аппарата Правительства РК Галымжана Койшыбаева в ОАЭ для участия во Всемирном правительственном саммите на тему Shaping Future Governments (Формирование будущих правительств), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

В мероприятии приняли участие главы и руководители правительств ряда стран, представители ведущих международных организаций и СМИ, авторитетные эксперты в области государственного управления, а также члены более 280 правительственных делегаций.

В рамках саммита Галымжан Койшыбаев выступил на тематической сессии «Форум по обмену опытом», а также подписал со своим эмиратским коллегой, министром по делам кабинета министров ОАЭ Мухаммедом Абдаллой аль-Гергави, Меморандум о сотрудничестве в области развития и модернизации государственного управления.

На полях мероприятия также состоялись переговоры Галымжана Койшыбаева с руководством Торгово-промышленной палаты Дубая, эмиратских компаний Ayana Holding и Metito, в ходе которых были обсуждены вопросы укрепления торгово-экономического сотрудничества и реализации ряда важных инвестиционных проектов в Казахстане, а также подписаны соответствующие меморандумы о взаимодействии.

Всемирный правительственный саммит был учрежден в 2013 году по инициативе вице-президента – премьер-министра ОАЭ, шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума и теперь проводится ежегодно.

Саммит объединяет руководителей правительств, государственных служащих, лидеров частного сектора, экспертов и др. для проведения глобальных дискуссий о правительственных процессах, политике и инновационных технологиях в этом направлении.