​Казахстан и ООН: время сверять часы

2 марта исполнилось 25 лет с момента вступления Казахстана в Организацию Объединенных Наций. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важную роль глобальной организации в становлении и развитии Казахстана в качестве независимого государства. Касаясь конституционных реформ, спикер высказал мнение, что новые поправки в Конституцию закрепляют демократическую, светскую, правовую и социальную основу казахстанской государственности. Реформа затрагивает не только вопросы перераспределения полномочий между ветвями власти, но и включает положение о незыблемости Независимости и основополагающих принципов, заложенных Первым Президентом Казахстана, отметил руководитель Сената.

К. Токаев также обратил внимание на то, что в Казахстане усилится статус и ответственность уполномоченного по правам человека, который теперь будет избираться и освобождаться от должности Сенатом по представлению Президента.

Во время встречи собеседники обменялись мнениями о ситуации в Цент­ральной Азии в контексте членства Казахстана в Совете Безопасности ООН. Председатель Сената отметил, что укреп­ление региональной безопаснос­ти и сотрудничества является одним из ключевых приоритетов, изложенных Президентом Нурсултаном Назарбаевым в январском обращении Совету Безопас­ности. Казахстан, по словам Касым-Жомарта Токаева, рассчитывает на тесное и плодотворное сотрудничество со структурами ООН, в том числе с Региональным центром по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Глава данного центра, специальный представитель Генерального секретаря Петко Драганов также принял участие во встрече.