Президент
Казахстан и Польша подпишут контракты на общую сумму порядка $1 млрд
Казахстан и Польша подпишут контракты на общую сумму порядка $1 млрд, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

"Наши государства связывает общее историческое прошлое. Польша является одним из самых близких и важных партнеров Казахстана в Европе. Между странами имеется множество перспективных направлений взаимовыгодного сотрудничества, прежде всего, в экономической сфере. Завтра состоится крупный бизнес-форум, который посетят представители деловых кругов наших стран. Ожидается подписание двусторонних соглашений на общую сумму 1 миллиард долларов", – отметил Президент РК Нурсултан Назарбаев в ходе пресс-конференции по итогам состоявшихся в Варшаве переговоров с Президентом Польши Анджеем Дудой.


Глава государства также подчеркнул, что в настоящий момент в республике проживают около 40 тыс. поляков, которые являются связующим мостом между двумя странами.

"В этом году исполнится 80 лет с момента их депортации в Казахстан. Все они – наши граждане, которые имеют равные права с представителями более 130 этносов, проживающих в нашей стране. Государство оказывает им всемерную поддержку", – сказал Президент.

Назарбаев обратил внимание, что Казахстан наращивает свой индустриальный потенциал.

"За пять лет введено в действие около тысячи новых производственных предприятий. Приглашаю польских бизнесменов принять участие в их работе. Для этого существуют все предпосылки. Например, со следующего года планируется введение безвизового режима для граждан наших стран, рассматривается возможность налаживания прямого авиасообщения. Сегодня взаимный товарооборот достигает 1 миллиарда 100 миллионов долларов. Разумеется, это не полностью отражает существующий потенциал", – сказал Глава государства.

Президент Казахстана выразил мнение, что страны обладают возможностями для углубления двустороннего сотрудничества по различным направлениям.

"Необходимо создавать условия для дальнейшего экономического взаимодействия между нами и появления новых рабочих мест для наших граждан. Уверен, что доверительные дружественные отношения между нашими государствами будут способствовать сближению народов", – сказал Назарбаев.

В завершение Глава государства вновь пригласил Президента Польши посетить Международную выставку "ЭКСПО-2017", а также предложил польским деловым кругам принять участие в деятельности международного финансового центра в Астане.

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