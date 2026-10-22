Казахстан и ПРООН определили приоритеты сотрудничества до 2030 года

В рамках новой страновой программы ПРООН предлагает усилить региональный подход к экономическому развитию и фискальной устойчивости

Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин встретился с Постоянным представителем ПРООН в Казахстане Катаржиной Вавьерниа. Стороны обсудили итоги совместной работы и приоритеты страновой программы на 2026-2030 годы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Катаржина Вавьерниа отметила значимость многолетнего партнерства с Казахстаном и вклад совместных инициатив в развитие зеленого финансирования, продвижение Целей устойчивого развития ООН и укрепление потенциала регионов. Среди приоритетов дальнейшей работы выделено региональное экономическое развитие, цифровизацию планирования, повышение производительности бизнеса и диверсификацию сельской экономики.

В рамках новой страновой программы ПРООН предлагает усилить региональный подход к экономическому развитию и фискальной устойчивости. В частности, планируются анализ доходов и расходов регионов и проработка подходов к укреплению доходной базы местных бюджетов.

Еще одно направление – цифровизация регионального планирования. ПРООН предлагает разработать геоэкономическую модель для определения перспективных точек роста, инфраструктурных потребностей и инвестиционных приоритетов регионов. Также планируется развивать цифровые инструменты, которые позволят использовать данные о потенциале территорий при принятии управленческих решений.

Программа предусматривает поддержку малого и среднего бизнеса, повышение производительности предприятий и качества занятости. В регионах предлагается апробировать модели развития производственных кластеров МСБ. В сельской местности акцент будет сделан на диверсификации экономики, расширении переработки сельскохозяйственной продукции и повышении доходов населения.

Стороны также обсудили совершенствование прогнозирования потребности в трудовых ресурсах с учетом будущих запросов экономики.

Отдельное внимание уделено достижению Целей устойчивого развития ООН, в том числе интеграции ЦУР в государственное планирование и бюджетирование, совершенствованию региональных показателей, а также климатическим и водным вопросам.

Серик Жумангарин подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества с ПРООН и отметил заинтересованность Казахстана в региональных инициативах и развитии зеленого финансирования. Стороны также обсудили возможности расширения доступа регионов к финансовым инструментам, в том числе за счет международных кредитных рейтингов.

#сотрудничество #ПРООН

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