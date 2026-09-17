Казахстан и Республика Корея развивают сотрудничество в космической сфере

Цифровизация

В рамках госвизита Президента в Республику Корея делегация Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития во главе с заместителем Премьер-Министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева провела ряд встреч и подписала меморандумы о сотрудничестве в космической сфере, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Министерство ИИ и цифрового развития

В их числе третье заседание Рабочей группы по сотрудничеству в области космической деятельности между Аэрокосмическим комитетом при МИИЦР РК и Корейским аэрокосмическим агентством (KASA).

Во время заседания обсуждалось текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также потенциальные направления дальнейшего взаимодействия в области космической деятельности.

Стратегическое соглашение о сотрудничестве в космической отрасли подписали Аэрокосмический комитет при МИИЦР РК и АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» с CONTEC Co., Ltd.

Соглашение предполагает стратегическое взаимодействие по спутникостроению, развитию наземной инфраструктуры, обработке данных дистанционного зондирования Земли и их коммерциализации, а также расширению присутствия на рынках Казахстана, Республики Корея, стран Центральной Азии и других государств.

Между АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», ТОО «Ghalam», CONTEC Co., Ltd. и APSI подписано инвестиционное соглашение о развитии технологического и инвестиционного взаимодействия с казахстанским ТОО «Ghalam». Документ направлен на укрепление потенциала предприятия и развитие новых технологических компетенций.

Практическим продолжением сотрудничества стало соглашение между АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» и Nara Space Technology Inc. о поставке спутниковых данных для мониторинга выбросов метана на территории Казахстана.

Соглашение предусматривает предоставление данных со спутников GYEONGGISat-2A и GYEONGGISat-2B, а также спутниковой группировки NarSha, предназначенной для наблюдения за источниками выбросов метана. Получаемая информация может использоваться государственными органами и представителями промышленного сектора Казахстана.

Одним из основных направлений применения спутниковых данных станет мониторинг выбросов метана на объектах нефтегазовой отрасли, включая нефтеперерабатывающие предприятия и инфраструктуру природного газа. Данные также могут использоваться для формирования аналитической информации в рамках систем MRV (Measurement, Reporting and Verification) – измерения, отчетности и верификации.

CONTEC Space Group - одна из ведущих частных космических компаний Кореи. Ее основатель 16 лет проработал в Корейском институте аэрокосмических исследований (KARI), а сама группа объединяет компании CONTEC, Asia Pacific Satellite Corporation и Texas Space Communication. Компания поставляет бортовые компьютеры для южнокорейских государственных спутников и управляет 17 наземными станциями по всему миру - в Чили, на Аляске, в Техасе, ЮАР и Австралии, а также поддерживает партнерства с Kongsberg Group, Safran и другими мировыми игроками отрасли.

Nara Space Technology Inc. – южнокорейская компания, специализирующаяся на разработке и эксплуатации малых спутников и спутниковых решений для мониторинга выбросов метана. Спутники GYEONGGISat-2A и GYEONGGISat-2B разработаны компанией в партнёрстве с провинцией Кёнгидо.

#Казахстан #Корея #соглашения #Жаслан Мадиев

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