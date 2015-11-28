Казахстан и Россия определили место дислокации и стоимость КРК "Байтерек"

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На заседании российско-казахстанской межправительственной комиссии по комплексу "Байконур" в Москве российская сторона передала Казахстану материалы для определения мест возможного размещения стартового комплекса и стоимость создания космического ракетного комплекса "Байтерек" в целом, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу "Казкосмоса".
Стороны и дальше продолжат совместное решение вопросов, связанных с допуском специалистов АО "СП "Байтерек" к работам по подготовке и запуску РН "Протон-М".
Также в ходе переговоров члены комиссии рассмотрели вопросы взаимодействия Казахстана и России в области космической деятельности, в том числе ход исполнения Дорожной карты по совместному использованию комплекса "Байконур", аспекты инфраструктурного развития города Байконыр.
Участники заседания приняли решение продолжить работу по списанию и утилизации неиспользуемых объектов космодрома, порядку использования земельных участков и статуса города Байконыра.
По итогам заседания межправительственной комиссии Рогозин и Сагинтаев выразили уверенность в продолжении взаимовыгодного сотрудничества в космической деятельности между Республикой Казахстан и Российской Федерацией.
Отметим, что в мероприятии приняли участие председатель Аэрокосмического комитета МИР РК (Казкосмос) Талгат Мусабаев, генеральный директор ГК Роскосмос Игорь Комаров, представители заинтересованных центральных государственных органов обеих стран, участников заседания, а также специалисты предприятий и организаций ракетно-космической отрасли.