Казахстан и Россия отправили первый груз по электронной накладной

Транспорт,Россия
Дана Аменова
корреспондент

Она организована по маршруту Астана – Москва

Фото: пресс-служба Минтранспорта

В рамках Транспортной недели в Астане состоялся торжественный запуск первой пилотной международной автомобильной грузоперевозки по маршруту Казахстан – Россия с применением электронной международной транспортной накладной e-CMR. Перевозка проводится в рамках пилотного проекта Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта 

В мероприятии приняли участие министры транспорта государств – членов ЕАЭС, а также член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии.

Первая пилотная перевозка организована по маршруту Астана – Москва. Её запуск стал практическим шагом в цифровизации международных автомобильных перевозок и развитии взаимодействия государств ЕАЭС.

Применение e-CMR позволит сократить затраты на оформление документов, ускорить обмен информацией между участниками перевозочного процесса, обеспечить доступ к статусу груза в режиме реального времени и снизить зависимость от бумажного документооборота.

Пилотный проект позволит отработать механизмы применения электронной накладной на маршруте Казахстан – Россия и создать основу для дальнейшего расширения цифрового взаимодействия в сфере международных перевозок, добавили в министерстве.

#Россия #запуск #грузоперевозки #накладная

Популярное

Все
Курс на развитие
Поэтический мир Куляш Ахметовой
Инновации меняют характер грузоперевозок
Грибоедов, которого вы не знали
Автодорожная отрасль будет реформирована
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Велосипед подвел, а полицейские выручили
Требуется комплексный подход
Цвет настроения – яркий!
Казахстан в числе 35 самых влиятельных стран мира
Когда защищен врач – защищен и пациент
Цель – увеличить доходы от логистики
Первую за 26 лет очистку канала «Жетыколь» проведели в Кызылординской области
«Алтын виза» как фактор развития Казахстана
Профессиональная среда для демографов
Для устойчивого развития
Владелец агрокомпаний в ЗКО подозревается в хищении бюджетных средств
Углубленные знания для смелых идей
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар о сотрудничестве в борьбе с преступностью
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор государств – участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Распоряжение Главы государства о назначении
На встрече с Халық Қаһарманы
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Токаев заявил о сокращении площади Каспийского моря более чем на 16 тысяч квадратных километров
Назначен новый командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Казахстана
Тренды зернового рынка
Здоровая среда со школьной скамьи
Бозок объединяет тюркский мир
Инфляция в Казахстане продолжила падение в сентябре
Вице-Президент провел совещание по реализации инициатив Главы государства, озвученных на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі
Завод по производству стеклотары построят в Актобе
Жалобы и предложения – через QR
Не просто добыть, но и переработать
Нейросети на страже порядка
Подготовка к саммиту СНГ
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул стратегическое значение транспортного коридора «Север – Юг»
Будет порядок на полигоне!
Октябрьский душ на «Астана Арена»
Девятиэтажка пойдет под снос
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Самый длинный погружной тоннель в мире строят в Дании
Президент объявил в стране общенациональный траур
Псевдо-инвестиции: новая ловушка, в которую массово попадают казахстанцы

Читайте также

АЗРК сделало предупреждение INDRIVE в связи с ростом цен на…
В Казахстане заметно снизился спрос на уголь к отопительном…
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул стратегическое значение тран…
Контейнерные перевозки по Среднему коридору выросли на 58% …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]