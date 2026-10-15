Казахстан и Россия отправили первый груз по электронной накладной

Она организована по маршруту Астана – Москва

Фото: пресс-служба Минтранспорта

В рамках Транспортной недели в Астане состоялся торжественный запуск первой пилотной международной автомобильной грузоперевозки по маршруту Казахстан – Россия с применением электронной международной транспортной накладной e-CMR. Перевозка проводится в рамках пилотного проекта Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

В мероприятии приняли участие министры транспорта государств – членов ЕАЭС, а также член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии.

Первая пилотная перевозка организована по маршруту Астана – Москва. Её запуск стал практическим шагом в цифровизации международных автомобильных перевозок и развитии взаимодействия государств ЕАЭС.

Применение e-CMR позволит сократить затраты на оформление документов, ускорить обмен информацией между участниками перевозочного процесса, обеспечить доступ к статусу груза в режиме реального времени и снизить зависимость от бумажного документооборота.

Пилотный проект позволит отработать механизмы применения электронной накладной на маршруте Казахстан – Россия и создать основу для дальнейшего расширения цифрового взаимодействия в сфере международных перевозок, добавили в министерстве.