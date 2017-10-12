Казахстан и Россия планируют реализовать совместный проект на Байконуре

Глава государства Нурсултан Назарбаев подвел итоги переговоров, проведенных в рамках заседания глав государств СНГ и ВЕЭС, на брифинге для средств массовой информации, сообщает Кazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
"Было намечено много планов дальнейших работ. Определили перспективные направления по вопросу цифровизации наших стран. Была достигнута договоренность между Казахстаном, Россией и Беларусью о проведении совместных работ в этой сфере", – сказал Президент Казахстана.
Нурсултан Назарбаев отметил, что в следующем году в Казахстане запланирована встреча по вопросам цифровизации.
Кроме этого, Глава государства рассказал о результатах встречи с германскими бизнесменами, в ходе которой были достигнуты договоренности по наращиванию казахстанско-германских отношений в различных секторах экономики.
Также Президент Казахстана подчеркнул важность проведенной встречи с Владимиром Путиным.
"Отношения между Россией и Казахстаном находятся на самом высоком уровне. Была достигнута договоренность о совместной реализации программы на Байконуре. Кроме этого, планируется провести нефтепровод в Узбекистан. Для этого необходимо провести соответствующую работу", – сообщил Нурсултан Назарбаев.
Глава государства отметил, что в ходе переговоров также был обсужден вопрос дальнейшего использования транзитно-транспортного потенциала Казахстана в связи с развитием евразийского коридора.