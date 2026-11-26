Об этом Глава государства заявил на Международной конференции AI Journey 2026 в Москве, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

«Сейчас в Казахстане работают уже девять филиалов российских университетов. Особого внимания заслуживают школы «Казахстан – Сириус». Они будут работать на будущее нашего взаимодействия в области образования. В основе проекта лежит российский опыт выявления и развития способностей у талантливых детей. В мае мы дали старт строительству образовательного комплекса в Астане. Аналогичный проект реализуется в Алматы», – сказал Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев считает необходимым учитывать влияние интеллектуальных систем на саму сферу образования.

«Современные технологии позволяют за считанные секунды получить готовый ответ. Наша задача – научить детей самостоятельно мыслить, критически оценивать информацию, принимать взвешенные решения. Это трудная задача, потому что молодежь сама может научить нас, старшее поколение, кое-чему полезному, извлеченному из современных реалий. Но на нашей стороне жизненный опыт и искреннее желание передать молодым людям безопасный, прогрессивный мир и знания, которые понадобятся им в будущем. В рамках образовательного направления AI Journey Junior можно было бы подготовить совместные проекты для школьников и педагогов с целью разъяснения пользы ответственного использования искусственного интеллекта и новых технологий», – предложил Глава нашего государства.

Президент отметил, что наряду с очевидными преимуществами передовые технологии создают и новые риски.

«К сожалению, искусственный интеллект используется для цифрового мошенничества, распространения недостоверной информации, неправомерного использования персональных данных, нападения на гражданскую инфраструктуру. 6 ноября по инициативе Короля Иордании Абдаллы II в Астане состоялся саммит Акабского процесса. Обсуждались вопросы безопасности в сфере искусственного интеллекта. Прошедшие дискуссии подтвердили необходимость согласованного противодействия использованию новых технологий в преступных целях», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана сообщил, что все высказанные им предложения нацелены на то, чтобы капитал доверия между странами прирастал новыми достижениями в ходе продуктивного высокотехнологического сотрудничества.

«Совместные инициативы должны приносить ощутимые результаты для граждан, компаний, предприятий наших стран. Уверен, мы сможем достойно решить эту задачу в атмосфере взаимного уважения и поддержки. В завершение хотел бы еще раз подчеркнуть, что Казахстан высоко ценит стратегическое партнерство и союзничество с Россией. Вчера я высказал искренние поздравления Президенту России в связи с итогами саммита в Китае и принятием декларации «Большой тройки» великих государств. Признание России именно в таком качестве и статусе в столь сложных геополитических условиях это результат деятельности ее лидера – Президента Владимира Владимировича Путина. Как гласит восточная мудрость, спорить с железными фактами – значит попусту тратить время», – подытожил свое выступление Глава государства.

В ходе пленарной сессии также выступили Президент России Владимир Путин и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф.