Казахстан и Россия работают над увеличением турпотока

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Эксперты из Казахстан и России обсудили туристический потенциал двух стран в Астане, сообщает Kazpravda.kz.
Роль возрождения Великого Шелкового пути в развитии малого и среднего бизнеса, сервисной индустрии, туризма Казахстана и России отметил и министр физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области Олег Пивунов.
"Через Оренбургскую область пройдет часть международного автокоридора "Западная Европа – Западный Китай", на котором есть идея создать международный автотуристский кластер "Шелковый путь". В глобальном плане возрождение Великого Шелкового пути и создание на его базе международного туристского автокластера будет служить движущей силой для развития международных взаимоотношений, созданию государственно-частных партнерств и реализации инвестиционных проектов", – сказал Олег Пивунов.
Как отметил вице-министр по инвестициям и развитию РК Тимур Токтабаев, уже сегодня Казахстан является одной из популярных стран для отдыха среди россиян, и с каждым годом поток туристов из России к нам только растет.
"В 2015 году республика заняла 4-е место по популярности для выездного туризма российских граждан. Казахстан посетили 3 млн россиян. Наибольшей популярностью у соседей пользуются Щучинско-Боровская курортная зона, Баянаульский национальный парк в Павлодарской области, озера Балхаш и Алаколь, горнолыжный курорт "Чимбулак", – отметил Токтабаев в ходе панельной сессии, прошедшей в рамках XIII Форума межрегионального сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации.
Российская сторона также рассказала, какая работа ведется по развитию двустороннего туризма.
"Ростуризм активно использует интеграционные инструменты для расширения сферы и возможностей российско-казахстанского взаимодействия. По линии Совета по туризму государств – участников СНГ продолжается работа по созданию общего туристского пространства СНГ, в которой активное участие принимает и Казахстан", – подчеркнул руководитель Федерального агентства по туризму Министерства культуры РФ Олег Сафонов.
Также он отметил, что проведение данной сессии свидетельствует о том, насколько конструктивна роль индустрии туризма в формировании структуры социально-экономических отношений наших стран, реализации культурно-познавательных и оздоровительных программ для населения.
Казахстанская сторона презентовала Международную специализированную выставку "ЭКСПО-2017", а также туристский потенциал Астаны и Мангистауской области. Российские коллеги, в свою очередь, представили свое видение возможностей увеличения туристского потока между Казахстаном и Челябинской, Волгоградской, Свердловской, Оренбургской областями РФ.
Вместе с тем, по мнению заместителя председателя правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Юлии Якупбаевой, у двух стран есть проблемные места, которые необходимо решать.
"Наша целевая группа проблем – дороги и транспортная доступность, качество услуг в гостиницах, особенно в регионах, информационное сопровождение достопримечательностей. Эти проблемы, думаю, остро стоят для обеих наших стран. С другой стороны, и потенциал нашего сотрудничества в туристской сфере очень мощный. Мы готовы делать трансграничные маршруты, повышать транспортную доступность путем запуска чартерных и расширения географии регулярных авиарейсов и железнодорожного сообщения", – отметила она.
Также представитель НПП подчеркнула, что сейчас перед ее ведомством стоит важная задача сконцентрироваться на повышении качества предоставляемого турпродукта и расширения ассортимента туристских предложений.
Стоит отметить, в ходе панельной сессии состоялось подписание:
- Меморандума о сотрудничестве в сфере развития туристской отрасли между акиматом Западно-Казахстанской области и Правительством Оренбургской области;
- Соглашения о сотрудничестве в сфере развития туризма между ТОО "Астана Конвеншн Бюро" акимата Астаны и Государственным бюджетным учреждением Свердловской области "Центр развития туризма Свердловской области";
- Соглашения о сотрудничестве в сфере развития туризма между ТОО "Астана Конвеншн Бюро" и Государственным автономным учреждением "Центр спортивной подготовки Курганской области".
Стороны выразили уверенность, что развитие туризма между двумя странами будет способствовать укреплению туристского имиджа Казахстана и России, продвижению имеющегося уникального туристского потенциала, укреплению экономического, культурного и социального развития двух государств.