Казахстан и Россию соединят новыми авиарейсами

В Астане состоялась встреча председателя Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК Талгата Ластаева с представителем российской авиакомпании "Ангара" Андреем Паутовым по вопросу открытия новых рейсов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КГА.
"С апреля 2018 года российский перевозчик впервые планирует начать полеты в нашу страну по маршруту Красноярск – Алматы, а в дальнейшем открыть маршруты Иркутск – Астана, Иркутск – Алматы, Красноярск – Астана. В настоящее время авиакомпания "Ангара" проходит процедуру аккредитации иностранного перевозчика для выполнения рейсов в Казахстан", – говорится в сообщении комитета, размещенном на официальной странице в Facebook.com.
По мнению представителя авиакомпании "Ангара" Андрея Паутова, данное направление будет востребовано представителями казахской диаспоры, проживающими в Иркутской области, Сибири и Дальневосточном федеральном округе России, а также туристами желающими посетить озеро Байкал.
Необходимо отметить, открытие данных авиарейсов осуществляется в рамках реализации программы по связыванию воздушным сообщением крупных городов Казахстана и России для увеличения транзитного потенциала местных аэропортов.