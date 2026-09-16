Казахстан и Сербия укрепляют военно-техническое сотрудничество

Курултай одобрил в первом чтении проект ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Сербии о военно-техническом сотрудничестве. Документ был подписан 29 ноября 2023 года в городе Белграде, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, основная цель соглашения – установление и дальнейшее развитие взаимовыгодного военно-технического сотрудничества между двумя странами. В рамках документа предусмотрены взаимные поставки продукции военного назначения, обслуживание и ремонт вооружения и военной техники, а также проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Кроме того, стороны будут взаимодействовать в таких направлениях, как трансфер технологий, оказание военно-технической помощи, подготовка и обучение военно-технических кадров. Также предусматривается проведение совместных испытаний образцов вооружения и военной техники с учетом возможностей военной инфраструктуры двух государств.