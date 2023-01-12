Казахстан и Швейцария будут взаимно признавать пробы драгметаллов

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Сенат на пленарном заседании одобрил ратифицированное Мажилисом соглашение между Правительством Республики Казахстан и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации по взаимному признанию пробирного клейма на изделиях из драгоценных металлов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечается в заключении к документу, соглашение о взаимном признании пробирного клейма на изделиях из драгоценных металлов было заключено в Женеве 29 ноября 2021 года.

«Соглашение способствует развитию торговли изделиями из драгоценных металлов между Республикой Казахстан и Швейцарской Конфедерацией, а также оптимизации процедуры повторной проверки на состав металла и двойного клеймения», - говорится в заключении к документу.