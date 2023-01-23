Казахстан и Швейцария будут взаимно признавать пробы драгметаллов

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации по взаимному признанию пробирного клейма на изделиях из драгоценных металлов», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

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Текст закона публикуется в печати.

Соглашение о взаимном признании пробирного клейма на изделиях из драгоценных металлов было заключено в Женеве 29 ноября 2021 года.

Соглашение будет способствовать развитию торговли изделиями из драгоценных металлов между Казахстаном и Швейцарской Конфедерацией, а также оптимизации процедуры повторной проверки на состав металла и двойного клеймения.