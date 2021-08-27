Казахстан и Швейцария занимают схожие позиции по глобальным проблемам – Ашимбаев

Фото пресс-службы Сената Парламента РК
Маулен Ашимбаев встретился с председателем Национального совета Федерального собрания Швейцарской Конфедерации Андреасом Эби, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.
Спикер Сената Казахстана выразил уверенность, что визит швейцарской делегации в нашу страну придаст новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству. Он подчеркнул, что Швейцария является важным политическим и экономическим партнёром Казахстана в Европе.
«В следующем году мы отметим 30-ую годовщину установления дипломатических отношений между нашими странами. За этот период налажен активный политический диалог, успешно развивается двусторонняя торговля, реализуются совместные инвестиционные проекты. Уверен, что интенсивность наших контактов будет только нарастать», - сказал Маулен Ашимбаев.
Собеседники обсудили широкий круг вопросов, касающихся торгово-экономического и социально-гуманитарного взаимодействия. Председатель Палаты подчеркнул, что Казахстан и Швейцария занимают схожие позиции по глобальным проблемам современности и успешно взаимодействуют не только в двустороннем формате, но и в рамках многосторонних структур. Вместе с тем, Спикер Сената подчеркнул важность дальнейшего развития и укрепления межпарламентских связей и активизации работы групп сотрудничества, действующих в Парламентах Казахстана и Швейцарии.
«Нам интересен Швейцарский опыт парламентаризма. Мы стремимся к развитию многопартийности и плюрализма мнений в нашей стране. Это важно для стабильности политической системы в долгосрочной перспективе», - подчеркнул Спикер Сената.
В ходе беседы, Маулен Ашимбаев проинформировал Андреаса Эби о деятельности Сената Парламента, в том числе о работе по законодательному обеспечению реформ и инициатив Президента страны, направленных на демократизацию политической системы. Кроме того, были обсуждены перспективы межрегионального взаимодействия и предпринимаемые Казахстаном меры по борьбе с распространением коронавируса.