Казахстан и Сингапур будут совместно готовить авиационных специалистов

Стороны подписали заявление о намерениях и определили новые направления сотрудничества

Фото: Минтранспорта

Казахстан и Сингапур намерены расширить техническое сотрудничество в сфере гражданской авиации. Авиационная администрация Казахстана (ААК) и Управление гражданской авиации Сингапура (CAAS) подписали заявление о намерениях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство транспорта РК.

Документ подписали глава ААК Майкл Дэниел и генеральный директор CAAS Хан Кок Хуан во время визита казахстанской делегации в Сингапур.

Сотрудничество охватит безопасность полётов, авиационную безопасность, внедрение новых технологий, устойчивое развитие отрасли и подготовку авиационных инспекторов. Ранее совместная работа двух стран была сосредоточена преимущественно на обучении специалистов в рамках соглашения 2024 года.

«Укрепление сотрудничества с CAAS – важный шаг на пути к дальнейшему повышению профессиональной компетенции наших авиационных специалистов. Мы видим большую ценность в обмене опытом и передовой практикой в области риск-ориентированного надзора, безопасности полетов и авиационной безопасности, а также подготовки инспекторов. Мы рассчитываем развивать наше существующее партнёрство с CAAS, расширять возможности специализированного обучения и профессионального развития, а также способствовать более тесному сотрудничеству в интересах безопасной, эффективной и устойчивой гражданской авиации в Казахстане», — отметил глава ААК Майкл Дэниел.

Как сообщили в Минтранспорта, стороны планируют закрепить новые направления сотрудничества отдельным меморандумом, который предполагается подписать в первой половине 2027 года во время визита сингапурской делегации в Казахстан.

Документ также предусматривает проведение ежегодных встреч руководителей авиационных ведомств. Они будут проходить поочерёдно в Казахстане и Сингапуре. На встречах стороны намерены обсуждать результаты совместной работы и дальнейшие направления партнёрства.

Расширение сотрудничества также направлено на развитие пассажирских и грузовых авиаперевозок между двумя странами и регионами.

#гражданская авиация #рейс #самолет

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