Казахстан и Таджикистан обсуждают вопросы взаимной поставки электроэнергии

Глава Минэнерго отметил заинтересованность таджикской стороны в сотрудничестве с РК в сфере электроэнергетики

Фото: пресс-служба МЭ РК

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев провел переговоры по вопросам энергетического сотрудничества с заместителем премьер-министра Таджикистана Усмонзодой Усмонали и заместителем министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Манучехром Сафарзодой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Сторонами в 2023 году был подписан Меморандум о взаимопонимании по поставкам электроэнергии, вырабатываемой открытым акционерным обществом «Рогунская ГЭС» в 2023-2032 годы.

«С удовлетворением отмечаю о запланированном в рамках Меморандума рассмотрении технических параметров и коммерческих условий возможного экспорта электроэнергии из Рогунской ГЭС в Казахстан, с учетом наличия технической возможности и согласованных режимов транзита электрической энергии по электрическим сетям Республики Узбекистан», - отметил Саткалиев.

Стороны договорились проработать возможность заключения договоров на урегулирование внеплановых перетоков электроэнергии между энергосистемами сопредельных государств до 15 октября 2024 года с заинтересованными организациями стран Центральной Азии.